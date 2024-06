Il 15 giugno “Festa Grande” nella frazione di Casaglia - Tuttoggi.info

Convivio, spettacolo e giochi in occasione della presentazione del nuovo Consiglio Direttivo del Centro Socio Culturale

(Perugia). In occasione della presentazione, ai cittadini della frazione, dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo del Centro Socio Culturale di Casaglia, è stata programmata una giornata di festa in data di sabato 15 Giugno p.v. per presentare la rosa degli undici membri del Consiglio Direttivo . Questi i nominartivi di coloro che si impegneranno a incrementare il benessere e l’inclusione dei residenti e soci che potranno partecipare a tutte le attività promosse per i biennio 2024 2026 : Presidente Franco Montanari, Vice Presidenti Pamela Fiorucci e Francesco Gori. Consiglieri, con rispettive deleghe: Mirco Passeri, Ivo Renga, Michela Fiorucci, Chiara Farabbi, Antonio Giappichini, Danilo Priorelli, Massimo Maggesi, Lorena Rosi Bonci, Il Centro Sociale, con annesso il CVA rappresenta, da sempre, l’unico luogo di aggregazione del paese e deve continuare, oggi come per il futuro, a favorire lo sviluppo, la promozione e la realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la crescita e la fusione della comunità. In passato furono organizzate iniziative quali le sagre della pizza, della pappardella, attività sportive e ricreative, momenti che lasciano un ricordo indelebile di eventi trascorsi e che il nuovo Consiglio si auspica possano ritornare in auge.La giornata di festa inizierà nel pomeriggio di sabato alle ore 17:00 con l’animazione per i bambini grazie all’allestimento di gonfiabili e alle attività coordinate da due animatori. Seguirà la caccia al tesoro con stand dedicati ai bambini dove sarà presente anche la mitica e immancabile postazione dello zucchero filato. Per l’occasione è stata programmata anche la realizzazione di un mega sfilatino di 30 metri, farcito con la nutella, e che potranno assaggiare tutti, grandi e piccoli. Non mancherà il mitico e panino con la porchetta. Dopo l’intervento della presentazione del nuovo Consiglio Direttivo, previsto per le ore 21:00 , con gli interventi del presidente e dei vice, si aprirà il momento della festa con la danza gestita dall’orchestra Allegria. A seguire, dopo le 22:00, presso l’angolo della terrazza del Circolo, inizierà l’angolo della musica con DJ Cocktail. Una serata speciale pensata per unire bambini, giovani e adulti in una unica grande festa nell’accogliente e dinamica location quale quella del Circolo di Casaglia. Per trasmettere il messaggio “forte ed univoco”, sulla parte alta della struttura del CVA è stato apposto uno striscione con scritto : “ Tutti uniti per Casaglia”. In precedenza era stata organizzata una giornata per le famiglie alla quale parteciparono un cospicuo numero di persone, tra bambini e genitori, con animazione e giochi : quindi, sabato , sarà una occasione per riuscire a riunire tutti i residenti della frazione di Casaglia (oltre mille quattrocento).