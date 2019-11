Il 13 novembre ultimo appuntamento con le conferenze di “Storie di Gubbio”

share

Ultimo appuntamento per il 2019 delle conferenze di “Storie di Gubbio”, organizzate e coordinate dal Servizio Cultura del Comune, con la collaborazione delle associazioni dei Quartieri, le Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Gubbio.

Il ciclo di conferenze prevedeva quattro appuntamenti il primo dei quali si è tenuto lo scorso 27 giugno.

Mercoledì 13 novembre (data da confermare), si tiene invece l’ultimo degli incontri del ciclo, alla Taverna di San Giorgio in via Cristini, Si parlerà de ‘LA CHIESA DI GIULIANO. ASPETTI POCO NOTI O DEL TUTTO SCONOSCIUTI’ , relatore Fabrizio Cece

“Storie di Gubbio” è stato fortemente voluto sia dall’Amministrazione comunale che dalle Associazioni di Quartiere e dalle Pro Loco, per avvicinare i cittadini al loro ricchissimo patrimonio storico e culturale, promuovendo l’aggregazione sociale e il senso di appartenenza; raccontare il passato della Città per rafforzarne l’identità affinché rigeneri le sue forze per continuare a costruire la sua storia.

share

Stampa