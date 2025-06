Il 10° Rapporto Caritas diocesana di Perugia sulle Povertà e Risorse "un appello anche alla Politica". Sarà presentato il 10 giugno - Tuttoggi.info

La Caritas di Perugia-Città della Pieve festeggia il decennale del suo “Rapporto sulle Povertà e sulle Risorse” dal titolo “Intreccio di Reti. Reti per includere”, un documento curato dall’Osservatorio diocesano sulle povertà e sulle risorse. Osservatorio formato da un’equipe di esperti e studiosi che, in forma volontaria, rendono possibile questa preziosa fotografia delle povertà del territorio perugino-pievese.

Il decimo Rapporto, relativo all’anno 2024, sarà presentato alla stampa e quanti sono interessati, martedì 10 giugno, alle ore 11, a Perugia, presso la Sala “Don Giacomo Rossi” del “Villaggio della Carità”, sede della Caritas diocesana, in via Montemalbe, 1 (zona via Cortonese. Invitati anche i rappresentanti delle Istituzioni e del mondo del Terzo settore.

Interverranno alla presentazione l’arcivescovo Ivan Maffeis, il direttore della Caritas don Marco Briziarelli, il coordinatore dell’Osservatorio diocesano sulle Povertà e sulle Risorse, l’economista Pierluigi Maria Grasselli, e uno dei membri dell’equipe dello stesso Osservatorio, lo statistico Nicola Falocci. Altri redattori del Rapporto sono Silvia Bagnarelli, responsabile area sociale Caritas, e la “new entry” dell’Osservatorio Stefano Migni, ex Servizio Civile Universale Caritas. Seguiranno gli interventi dal pubblico e le domande dei giornalisti.

Si tratta di uno studio-ricerca annuale con raccolta-elaborazione dati dei diversi e differenti aspetti della povertà rilevati dall’opera dei Centri di ascolto diocesano e parrocchiali e dai servizi erogati dalla “rete” Caritas. È un rapporto atteso anche da enti ed organismi impegnati nel sociale, perché fornisce interessanti elementi di studio e proposte per arginare questo delicato fenomeno che inizia a riguardare persone che mai prima si erano rivolte alla Caritas per un aiuto.

«In questi ultimi dieci anni la Caritas e non solo, ha visto mutare la povertà in tutte le sue dimensioni, un divenire continuo e costante che richiede una preziosa attenzione, partendo dal cuore di ogni azione Caritas, l’Ascolto». È il commento del direttore don Briziarelli in vista dell’imminente presentazione, spiegando “in anteprima” il titolo del decimo Rapporto. «Il centro di questo studio saranno le reti, reti che diventano preziosi intrecci, spesso crocevia della speranza, reti capaci di includere, reti capaci di risvegliare un territorio che torni a mettere al centro il povero e le sue povertà, reti che richiedono competenze specifiche nei percorsi di accompagnamento, disponibilità, dialogo, formazione permanente e apertura a tutte quelle intuizioni che lo Spirito Santo dona ogni giorno… Il Rapporto Caritas sarà anche un appello a tutti gli attori di questo “cammino di rete” per costruire una risposta comune, un appello alla Politica perché torni sempre più ad incontrare la vita della gente, a rimettere al centro il concetto di fraternità nel linguaggio e nelle scelte».