IDC Spoleto, Eleonora Abbagnato Presidente di Giuria - Tuttoggi.info

L’International Dance Competition Spoleto si conferma tra i concorsi di danza più importanti al mondo

Il Concorso di Spoleto, unico in Italia a far parte dell’International Federation of Ballet Competitions, si riconferma anche nel 2023 un evento di altissimo livello. A riprova di questo la Giuria di assoluto prestigio che sarà presieduta da Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opera di Parigi e Direttore del Corpo di ballo e della Scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Al suo fianco Francesco Ventriglia, Direttore Artistico del Centro Coreografico di Sydney, Paola Jorio, Direttrice della Scuola del Balletto di Roma, Renato Zanella, Direttore Artistico del Balletto Nazionale Sloveno, Clotilde Vayer, Direttrice del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napolie Lukas Timulak, coreografo di fama internazionale. Per il Premio della Critica Sara Zuccari, giornalista, storica, critica di danza per Tgcom24 Mediaset e Direttrice del Giornale della Danza.

L’evento sarà presentato alla stampa venerdi 28 aprile a Spoleto presso Palazzo Mauri, si terrà dal 2 al 6 maggio al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e si concluderà con il Gran Gala dei Vincitori Maggiori info qui https://www.idcspoleto.com/

Biglietti Gala qui https://ticketitalia.com/gala-di-danza-settimana-internazionale-della-danza-spoleto-2023?search=gal

Foto: giornaledelladanza.com