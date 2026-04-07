Iabichino, Cristalli, LEI, Fofi e Smeriglio. Il mese del quinto compleanno di POPUP si apre con tanti incontri - Tuttoggi.info

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Iabichino, Cristalli, LEI, Fofi e Smeriglio. Il mese del quinto compleanno di POPUP si apre con tanti incontri

Redazione

Iabichino, Cristalli, LEI, Fofi e Smeriglio. Il mese del quinto compleanno di POPUP si apre con tanti incontri

Mar, 07/04/2026 - 08:10

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Settimana ricca di appuntamenti alla libreria e spazio culturale POPUP, in piazza Birago, a Perugia, che proprio nel mese di aprile festeggerà i suoi primi 5 anni di attività.

Si comincia con i primi due incontri di Eco Sanfra Small Talk, rassegna di conversazioni, presentazioni e momenti di approfondimento nell’ambito di Eco Sanfra, festival sulla sostenibilità che tornerà a Perugia a settembre: martedì 7 aprile, alle 18.30, Paolo Iabichino presenterà a POPUP il suo libro Parole che servono. Lezioni di pubblicità per un mondo nuovo, mentre mercoledì 8 aprile, sempre alle 18.30, allo spazio culturale di piazza Birago arriverà Beatrice Cristalli con il suo Dizionario per boomer. Capire le parole delle nuove generazioni. Fondatore dell’Osservatorio Civic Brands con Ipsos Doxa, Maestro alla Scuola Holden, Paolo Iabichino si occupa di creatività e nuovi linguaggi di comunicazione. Linguista e formatrice, Beatrice Cristalli lavora per Edulia, Treccani, dove si occupa della progettazione di contenuti educativi e divulgativi sui nuovi media per il mondo della scuola.

Giovedì 9 aprile, alle 18.30, evento speciale tra poesia e musica: Luana Fusaro, in arte LEI, cantautrice calabrese classe 1996, parlerà del suo nuovo album Attraverso, in dialogo con Claudia Fofi, cantautrice e autrice, poetessa e scrittrice, direttrice artistica del Festival Umbria in Voce. Un incontro tra cantautrici dedicato alla voce poetica nella canzone d’autrice.

Venerdì 10 aprile, alle 18, Massimiliano Smeriglio presenterà a POPUP il suo libro Il legame covalente, nel programma della quarta edizione dello Speak Up Festival, kermesse dedicata ai giovani umbri “per il diritto a restare”, promossa dal 9 al 19 aprile a Perugia e in altri 6 comuni dell’Umbria.

Infine la giornata di sabato 11 aprile sarà dedicata alle attività laboratoriali per tutte le età: la mattina alle 10 secondo appuntamento del ciclo sugli albi illustrati – Albi coraggiosi – con la psicologa e psicoterapeuta Monica Morelli; il pomeriggio, dalle 17.30, laboratorio creativo con la carta igienica a cura di Dentro Fanzine.


Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, via Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

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