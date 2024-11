I voti dei partiti: i numeri della sconfitta del centrodestra e il traino Pd

Il Pd che si riprende percentuali di voti prima ceduti al Movimento 5 stelle, domina la coalizione del cosiddetto campo largo e, grazie anche allo sbarramento del 2,5% (che taglia fuori Umbria per la sanità pubblica, una sola costola, e il contenitore socialdemocratici Umbria Futura) con il 30,23% fa il pieno di seggi, conquistano ben 9.

Dall’altra parte, Fratelli d’Italia che non si sostituisce appieno alla Lega come motrice del centrodestra, fermandosi sotto il 20%. L’Alleanza con Bandecchi che ha portato 6.939 voti, pari al 2,16%: una percentuale che è sì più alta di quell’1,8% stimato alla vigilia dal sindaco di Terni, ma ci si chiede quanti ne abbia fatti perdere per strada (soprattutto tra le fila di FdI), visto che nella Città dell’Acciaio solo il 46,7% degli aventi diritto si è recato alle urne.

Il segnale dalla bassa affluenza

Questi i dati più evidenti, sul versante partiti e liste, delle elezioni regionali che in Umbria hanno visto trionfare Stefania Proietti. Un’elezioni che ha visto crollare l’affluenza: si è recato alle urne il 52,30% degli aventi diritto al voto, il dato più basso nella storia della Regione Umbria.

Un dato che, già nella prima giornata di voto, era suonato come un campanello d’allarme. Soprattutto quando si è vista la bassa affluenza in diversi comuni governati dal centrodestra, segno evidente che i partiti a sostegno della governatrice uscente Tesei non stavano riuscendo a riportare alle urne i propri elettori.

Il centrosinistra è stato premiato anche nella scelta della candidata, con Stefania Proietti che ha preso 182.394 voti, 21.100 in più della coalizione che la sostiene. Uno scarto in parte fisiologico viste le modalità di voto, ma che nel caso di Donatella Tesei (164.727 le schede per lei) è stato di 12.828 voti.

Regionali 2024: i voti dei partiti

Queste le percentuali dei voti dei partiti nelle due principali coalizioni:

Stefania Proietti (centrosinistra) 51,13% ELETTA

Pd 30,23% 9 SEGGI

M5S 4,71% 1 SEGGIO

Umbria Domani 4,70% 1 SEGGIO

AVS 4,28% 1 SEGGIO

Umbria per la sanità pubblica 2,43%

Umbria Futura 2,30%

Civici Umbri 1,56%

Donatella Tesei (centrodestra) 164.727 46,17% ELETTA

FdI 19,44%

Forza Italia 9,69%

Lega 7,70%

Tesei Presidente 4,99%

Noi Moderati – Civici per l’Umbria 2,87%

AP 2,16%

Udc 0,45%

Il confronto con le europee di giugno 2024

Soltanto cinque mesi fa, alle europee, Fratelli d’Italia in Umbria aveva raccolto il 32,6% dei voti espressi. In numeri assoluti erano stati 128.114, questa volta sono stati appena 62.419: praticamente dimezzati. E pur nella diversità del valore politico delle diverse consultazioni, è da capire cosa (l’irritazione per la conferma di Tesei? L’alleanza con Bandecchi? Minori consensi al Governo Meloni?) abbiano portato a perdere in pochi mesi 65.695 voti.

Voti che Forza Italia ha di fatto mantenuto (alle europee era insieme a Noi Moderati), così come la Lega. AP ha praticamente mantenuto i voti delle europee: erano stati 7.245, ne ha riportati a casa, stavolta, 6.939.

Ha pagato all’astensionismo circa 6.500 voti il Pd, trionfatore di questa tornata di amministrative in Umbria, il cui consenso percentuale in 5 mesi è però salito dal 26,4% al 30,2%.

Più che dimezzato, in voti assoluti, il M5S: rispetto a cinque mesi fa mancano all’appello quasi 20mila voti e la percentuale scende dall9,9% al 4,7%. Cede quasi 9mila AVS, che vede rosicchiata di un punto e mezzo anche la percentuale.

Così alle regionali del 2019

Sembra passata un’era geologica da quel 2019 in cui, dopo il terremoto Concorsopoli che aveva portato alle elezioni anticipate, il centrodestra aveva conquistato Palazzo Donini per la prima volta da quando esiste la Regione Umbria.

Allora Donatella Tesei aveva ottenuto 255.158 voti (90.431 in più rispetto ad ora) che le erano valse il 57,5% dei voti espressi. Così era stato il verdetto definitivo delle urne:

Donatella Tesei 57,5%

Lega 37,0%

FdI 10,4%

FI 5,5%

Tesei Presidente 3,9%

Umbria Civica 2,1%

Vincenzo Bianconi 37,5%

Pd 22,3%

M5S 7,4%

Bianconi per l’Umbria 4,0%

Sinistra Civica Verde 1,6%

Europa Verde Umbria 1,4%