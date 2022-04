I Templari bistrò tavola calda, a Ferentillo tutto il gusto della Valnerina - Tuttoggi

Sfiziosi supplì, gnocchi fatti a mano con il castrato, ciriole asparagi e pancetta, faraona alla leccarda, coniglio alla cacciatora, lumache di terra con il sugo, pollo arrosto ruspante km zero cucinato alla cacciatora sono solo alcuni dei piatti proposti. Le lasagne sono fatte a mano e si differenziano in: rossa classica, bianca con salsiccia e funghi, quattro formaggi e altre a vostro gusto.

I Templari risto bistrò Ferentillo

Fra i piatti di pesce invece primeggiano spaghetti allo scoglio, trofie crema di zucchine, gamberetti e pachino, tagliolini alle vongole, trote al cartoccio, baccalà fritto e in umido.

Il dolce particolare da scoprire è il tiramisù “impazzito” con scaglie di cioccolata, poi crostate e biscotti tradizionali fatti a mano, panna cotta gusto Nutella o frutti di bosco.

La pasta è fatta a casa e il pane cotto a legna. Vini bianchi umbri e rossi in bottiglia caratterizzano la Cantina.

Tutti i giorni tranne il martedì, giorno di chiusura, è possibile mangiare pizza al taglio o da asporto.

Fra quelle da asporto primeggia quella con pomodoro, mozzarella, barbazza, pecorino e peperoncino. E ancora la pizza del Naufrago con porcini e tartufo e barbazza e la pizza dei Templari: base bianca, bufala, speck, porcini e asparagi.

I Templari si trova a Ferentillo in Via della Vittoria. Per info e prenotazioni (anche asporto) 0744085190, 3472840913 oppure massarelli.danilo2016@gmail.com. I Templari bistrò tavola calda è disponibile anche per eventi, quali compleanni, anniversari, feste.