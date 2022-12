I rifiuti strabordano dai cestini: «E' così da giorni» - Tuttoggi

La segnalazione di un residente nei giardini sotto a Piazza del Duomo a Spoleto e all'uscita della mobilità alternativa

Sebbene la stagione del turismo sia già passata da un po’ e i giardini di Piazza della Signoria non siano più affollati in cerca di refrigerio e riposo, questo non significa che debbano essere lasciati all’incuria e all’abbandono.

Purtroppo però così non è e da giorno i cestini dei rifiuti strabordano degli stessi rifiuti: sacchetti, bottigliette di plastica e carte di ogni genere finiti anche tutto intorno ai contenitori. Stessa situazione all’uscita della mobilità alternativa per Piazza Duomo.