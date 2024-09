I Primi d’Italia: una campagna mediatica senza precedenti per la 25ª edizione - Tuttoggi.info

In occasione della venticinquesima edizione de I Primi d’Italia, EPTA Confcommercio Umbria ha messo in campo un’importante strategia di comunicazione per far conoscere il festival e la città di Foligno. Tra le iniziative più rilevanti, spiccano 15 giorni di pubblicità su Canale 5 e TGCOM.24, un investimento volto a garantire una visibilità senza precedenti per attrarre visitatori da tutta Italia e rafforzare il posizionamento dell’evento come punto di riferimento nazionale.

Lo sforzo pubblicitario non si ferma alla televisione: la campagna si estende infatti anche sui social media, con una presenza capillare su tutte le principali piattaforme digitali, per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato. L’obiettivo è far vivere il festival non solo agli amanti della buona tavola, ma anche a chi cerca un’esperienza unica nel cuore dell’Umbria, tra cultura, spettacolo e gastronomia.

“Questo grande investimento comunicativo rappresenta il nostro impegno per rendere I Primi d’Italia un evento non solo per i folignati, ma per tutta Italia. Abbiamo voluto fare un salto di qualità, con una campagna mediatica che raggiunge milioni di persone. Vogliamo che tutti sappiano che Foligno è il centro della celebrazione dei primi piatti italiani e che la nostra città può offrire molto di più di quanto ci si aspetti,” ha dichiarato con orgoglio Aldo Amoni, Presidente di EPTA Confcommercio Umbria. “Ogni volta mettiamo il cuore e l’anima nell’organizzazione di questo festival, e quest’anno più che mai abbiamo lavorato duramente per far conoscere al grande pubblico questo evento straordinario.”

Grazie a questo sforzo coordinato su scala nazionale, l’edizione 2024 de I Primi d’Italia promette di essere una delle più seguite di sempre, con la città di Foligno pronta ad accogliere migliaia di visitatori e a consolidare il suo ruolo di capitale dei primi piatti italiani.

Info sul festival: https://www.iprimiditalia.it/