I poliziotti gli chiedono i documenti, lui offre loro hashish

Il 31enne vagava in stato di alterazione in via Lorenzini, dove stava provando ad aprire alcune auto in sosta

Ha offerto hashish agli agenti che gli chiedevano i documenti, chiedendo in cambio d i non allertare la polizia. Così è finito nei guai un 31enne, che vagava in stato di alterazione.

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti in via Lorenzini dove era stata segnalata la presenza di un uomo – successivamente identificato come un cittadino italiano, classe 1991 – che in stato confusionale stava tentando di aprire gli sportelli di alcune auto parcheggiate.

Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato e avvicinato l’uomo che, fin da subito, è apparso in stato di alterazione psicofisica. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il 31enne ha estratto dalla tasca un involucro contenente della sostanza – poi risultata essere sostanza stupefacente del tipo “hashish” – invitando gli agenti a prenderne un po’ e con la richiesta di non allertare la polizia.

Dopo averlo sottoposto a controllo, gli agenti lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, richiedendo l’intervento del 118. Accompagnato presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia per le cure del caso, il 31enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

(foto di archivio)