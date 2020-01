"I Pagliacci", la 'missione' dona sorrisi e 63mila euro - Tuttoggi

Accanto alla cifra più consistente, quella messa a disposizione per realizzare il Cinema in pediatria, I Pagliacci hanno sostenuto le mamme ternane, Anna Leonori e Valeria Masala, diverse famiglie ternane e i bambini del Baobab, il centro di neuropsichiatria infantile dell’asl. Acquistate anche diverse strumentazioni per il reparto di pediatria e per la radioterapia, dove I Pagliacci hanno sistemato anche una libreria.

E’ il bilancio 2019 della onlus guidata da Alessandro Rossi. Nata tanti anni fa per rendere meno dura la degenza ospedaliera dei bambini, ha ampliato la sua attività con progetti dedicati agli anziani e ai piccoli del Baobab. E si mette in gioco ogni volta che c’è una emergenza da risolvere.

“L’anno che si chiude ci ha visto impegnati in 115 servizi all’interno dell’ospedale di Terni – dice Rossi – mentre sono state 66 le attività svolte all’esterno. Ciò che facciamo non è solo donare un sorriso ma è una vera e propria missione. Anche oggi, ultimo giorno dell’anno, siamo di nuovo con i bimbi ricoverati per lasciarci alle spalle un 2019 di condivisione e di vita vissuta pensando in modo concreto a chi sta vivendo un momento di difficoltà”.

Un anno che conta una decina di cene di beneficenza, eventi sportivi finalizzati alla raccolta fondi, la raccolta dei giocattoli per Natale, corsi di formazione e tanti laboratori per i bambini, ospitati nella Casa dei Pagliacci di Città Giardino.

La onlus è una delle 45 realtà del ternano impegnate nel progetto New Generation Community, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rivolto a bambini e ragazzi tra i 5 ed i 14 anni.