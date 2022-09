I Fast Animals and Slow Kids con Ligabue VIDEO

Alla vigilia del concerto al Fronte è uscito l'ultimo video della band perugina con Ligabue, "Il tempo è una bugia"

Collaborazione inedita per i perugini Fask, Fast Animals and Slow Kids, con Ligabue, per “Il tempo è una bugia”, uscito oggi, venerdì 16 settembre, sulle piattaforme.

Un gruppo che rivendica le proprie origini: “Noi siamo i Fast Animals and Slow Kids e veniamo da Perugia” è ormai il saluto tradizionale dei Fask, impegnato in questi giorni nella tappa milanese con l’esibizione al Carroponte, dove Aimone Romizi e la sua bando hanno portato i loro successi.