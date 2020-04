I cani fiutano droga tra gli attrezzi, arrestato magionese

Ancora un arresto per droga al Trasimeno. I carabinieri della Compagnia di Città della Pieve hanno arrestato un 37enne, italiano residente a Magione, disoccupato, gravato d a pregiudizi di polizia.

A seguito di indagini, con l’ausilio di una unità cinofila del Nucleo di Firenze è stata effettuata una perquisizione nei confronti dell’uomo da parte del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città della Pieve, coadiuvati nelle operazioni anche da personale della Stazione Carabinieri di Magione.

La droga in due scatole

Il fiuto del cane antidroga si è dimostrato infallibile e nonostante la difficoltà dell’ambiente ha subito segnalato la presenza di droga all’interno di una piccola officina ricavata in un annesso in lamiera vicino all’abitazione principale del soggetto, tenuta chiusa a chiave. La perquisizione ha permesso di recuperare due scatole metalliche: una piccola contenente al suo interno un grammo di sostanza stupefacente e una più grande, con 40 grammi di marijuana.

Recuperati anche due bilancini di precisione e due sacchetti in cellophane trasparenti del tipo di quelli utilizzati per il confezionamento sottovuoto degli alimenti, contenenti al loro interno residui di sostanza stupefacente e tali da far – verosimilmente – supporre che il giro di “affari” posto in essere dall’arrestato non fosse di lieve entità.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e condotto nella Compagnia carabinieri di Città della Pieve per le incombenze di rito, trattenuto nelle celle di sicurezza.

Nel giudizio direttissimo che si è celebrato al Tribunale Ordinario di Perugia è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora ed il divieto di allontanamento dal Comune di Magione.

(foto d’archivio)