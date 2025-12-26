 I campioni del mondo della Sir superano senza affanni Cisterna (3-0) - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

I campioni del mondo della Sir superano senza affanni Cisterna (3-0)

Massimo Sbardella

I campioni del mondo della Sir superano senza affanni Cisterna (3-0)

Ven, 26/12/2025 - 19:22

Condividi su:

I neo campioni del mondo della Sir tornano protagonisti anche in Superlega cogliendo in trasferta una vittoria da 3 punti contro Cisterna.

Nel primo set gara piuttosto equilibrata sino al punteggio di 8-9, dal quale Perugia piazza il lungo break del +7, seguito da un nuove break che ha portato i Block Devils sul 22-10, preludio del 25-14 che la dice lunga sulla superiorità degli ospiti.

Nella seconda frazione Cisterna resta incollata sino al 14 pari. Poi un nuovo break Sir vale il +4. Questa volta i padroni di casa non cedono, ma non riescono ad accorciare e Perugia si prende anche il secondo set (25-20).

Gara più equilibrata nel terzo set, con Cisterna costretta ad inseguire, ma senza consentire ai Block Devils di fuggire. Nel finale Perugia piazza l’allungo deciso e si prende set (25-20) e la vittoria da 3 punti.

Cisterna Volley – Sir Susa Sai Perugia 0-3
14-25; 20-25; 20-25

(foto Sir Volley)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Assisi, approvato il bilancio di previsione: “Orientato allo sviluppo e pensa all’ottocentenario”

Assisi

Natale Assisi vince maxi finanziamento del Ministero | E per Capodanno gran concerto in piazza

Trasimeno

Castiglione del Lago, per il weekend di Natale, due accensioni al giorno in più per l’Albero di “Luci sul Trasimeno”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Cede balaustra lungo il Po, ferita una donna: marito finisce in acqua

Ultim'ora Italia

Tre donne accoltellate sulla metro di Parigi. Arrestato l’aggressore
Perugia

I campioni del mondo della Sir superano senza affanni Cisterna (3-0)

Ultim'ora Italia

Napoli, cadono calcinacci in via Toledo: ferite alla testa due turiste

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!