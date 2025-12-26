I campioni del mondo della Sir superano senza affanni Cisterna (3-0) - Tuttoggi.info

I neo campioni del mondo della Sir tornano protagonisti anche in Superlega cogliendo in trasferta una vittoria da 3 punti contro Cisterna.
Nel primo set gara piuttosto equilibrata sino al punteggio di 8-9, dal quale Perugia piazza il lungo break del +7, seguito da un nuove break che ha portato i Block Devils sul 22-10, preludio del 25-14 che la dice lunga sulla superiorità degli ospiti.
Nella seconda frazione Cisterna resta incollata sino al 14 pari. Poi un nuovo break Sir vale il +4. Questa volta i padroni di casa non cedono, ma non riescono ad accorciare e Perugia si prende anche il secondo set (25-20).
Gara più equilibrata nel terzo set, con Cisterna costretta ad inseguire, ma senza consentire ai Block Devils di fuggire. Nel finale Perugia piazza l’allungo deciso e si prende set (25-20) e la vittoria da 3 punti.
Cisterna Volley – Sir Susa Sai Perugia 0-3
14-25; 20-25; 20-25
(foto Sir Volley)