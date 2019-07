I beni Erg a Stifone donati al Comune di Narni, venerdì la firma

E’ fissata per venerdì 12 luglio alle ore 11,30, presso la Sala Consiliare, la firma dell’atto di cessione gratuita al Comune di Narni dei beni di proprietà della ERG Hydro s.r.l. ubicati a Stifone. A seguire la conferenza stampa di presentazione del progetto di valorizzazione degli stessi.

Gli immobili che saranno donati sono quello recentemente ristrutturato ed aree connesse, individuato nel cessato Catasto Gregoriano come “Mulino Signorini” e successivamente “Officina Idroelettrica Comunale” ad opera dell’Ing. Aldobrando Netti. Ed inoltre l’edificio diruto e area di corte individuato nel cessato Catasto Gregoriano come “Mulino Comune di Stifone”

Gli immobili, di origine medievale e utilizzati, nelle varie epoche, come mulini, ferriere, centraline idroelettriche sono inseriti nell’Itinerario Turistico delle Gole del Nera.

In particolare il Mulino Signorini, già ristrutturato e oggetto di donazione della ERG Hydro, sarà a breve attrezzato per essere il centro vitale e informativo di questa località riscoperta. Vi saranno ospitati il Centro Visite e aule didattiche multimediali idonee a ricevere visitatori e scolaresche e costituiranno il fulcro per l’auspicato rilancio dell’antico Borgo di Stifone.

L’adiacente edificio, già “Officina Idroelettrica Comunale” sarà il luogo ideale dove riassumere lo sviluppo dell’idroelettrico, raccontando la storia del precursore locale, Ing. Aldobrando Netti, con una mostra permanente a lui dedicata e la messa in opera di una mini idro che utilizzi, come in passato, la forza idraulica della sorgente di Stifone, dando a visitatori e scolaresche una visione pratica di come veniva prodotta l’energia elettrica a partire dalla forza idraulica delle sorgenti.

A questo importantissimo appuntamento, parteciperanno i delegati della Società ERG Hydro, l’Amministrazione Comunale, l’Assessore Regionale alle infrastrutture e Lavori Pubblici Giuseppe Chianella e lo storico Giuseppe Fortunati studioso della figura di Netti e del complesso idroelettrico di Stifone.

