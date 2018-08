Hispellum 2018, Spello torna a rivivere l’epoca dell’antica Roma

Un viaggio nel tempo verso i fasti della Splendidissima Colonia Iulia tra esibizioni gladiatorie, Thermopolium, popinae, cortei e riti: dal 22 a 25 agosto torna HISPELLVM, la più attesa rievocazione storica in Umbria che propone quattro giorni di divertimento all’insegna della cultura, dell’intrattenimento, dello svago e della buona cucina antica. Le gentes, Iulia, Flavia e Flaminia, la Legio XXII PPF, gli Equites Legionis e i volontari sono pronti per “riportare” la città al tempo dell’antica capitale religiosa degli Umbri riconosciuta dall’Imperatore Costantino (nel 334-337 d.C.) con il celebre “Rescritto”.

La manifestazione, giunta alla XIV edizione e promossa dall’Associazione Hispellvm in collaborazione con il Comune di Spello e la Pro Spello nell’ambito della Rassegna “Incontri per le Strade”, è stata presentata questa mattina nella Sala Fiume della Regione Umbria alla presenza di Moreno Landrini, sindaco di Spello, Irene Falcinelli, assessora comunale alla cultura e al turismo, Sandro Vitali, Presidente Associazione Hispellvm, Fabrizio De Santis, presidente Pro Spello, Michela Giuglietti, responsabile Sistema Museo, Paolo Camerieri, già Resp. Osservatorio Qualità del Paesaggio Reg. Umbria e Ispettore Onorario archeologo MIBAC e Massimo Vassalli, CREONET partner comunicazione digitale.

La città di Spello si presenterà ai visitatori con una nuova veste: nei suoi siti archeologici e storici d’importanza straordinaria dove sarà possibile incontrare ricchi patrizi, legionari, equites e sacerdoti che celebreranno riti per riscoprire momenti e scene di vita dell’antica Roma. In onore del Rescritto di Costantino, testo epigrafico tra i più lunghi in Italia e custodito nel Palazzo Comunale di Spello, gli Hispellates metteranno in scena Ludi scaenici e gli Agones per contendersi il vessillo offerto, in questa edizione, dal M° Paolo Proietti. Molteplici le collaborazioni messe in campo: Sistema Museo per il percorso di scoperta e approfondimento dei beni culturali dell’odierna Hispellum e l’importante focus sulla Villa dei Mosaici di Spello, la Legio I Taurus, la scuola gladiatoria Ludus Picenus, gli Ombrikos – antiquissima gens Italiae, l’Associazione “Spello in tavola” e l’Atletica ECM Foligno per l’arricchimento della festa e delle gare ginniche.

La novità di questa edizione 2018 sarà il Convivium itinerante che aprirà la manifestazione mercoledì 22 agosto: un emozionante itinerario storico-archeologico alla scoperta dei sapori e della cultura dell’antica Roma, con partenza dall’area verde della Villa dei Mosaici di Spello, permetterà ai partecipanti di passeggiare nelle strade della città per conoscere i gusti e le passioni alimentari degli Hispellates. (200 posti disponibili, per info e prenotazioni hispellum@libero.it). Per la speciale occasione, alle ore 18.00 i partecipanti al Convivium potranno ammirare la Villa dei Mosaici di Spello (info@villadeimosaicidispello.it). Da non perdere giovedì 23 la conferenza itinerante al Santuario Federale di Villa Fidelia; all’interno del parco, dopo la narrazione del rito di estrazione delle sortes, il corteo delle Gentes Romanae, si muoverà verso il monastero delle Suore Francescane Missionarie d’Egitto per visitare i resti del tempio di Venere. Venerdì 24 lo spettacolo si sposterà all’interno di Spello, grande teatro a cielo, con un susseguirsi di processioni, riti propiziatori e ludi gladiatori in onore del Divo Augusto. Cambia anche il gran finale, momento clou della manifestazione: sabato 25 con il suggestivo Corteo delle Gentes Romanae che partendo alle ore 21 da Piazza Vallegloria, passando per il foro romano (piazza della Repubblica) raggiugerà il Circus Hispellas percorrendo il decumano della città per affrontare l’entusiasmante gioco finale con riti propiziatori, ludi ginnici e la gara delle bighe seguendo le prescrizioni che il grande Imperatore Costantino aveva impartito agli Hispellates attraverso il Rescritto. Lo spettacolo si concluderà con l’assegnazione del vessillo e uno spettacolo del fuoco.

Dal venerdì alla domenica, dalle ore 19.00 in via Consolare (Gens Flaminia), in via Due Ponti (Gens Flavia) e nell’area verde giardini di Vallegloria (Gens Iulia), ci sarà l’apertura di Popinae, Thermopolia e Tabernae dove sarà possibile degustare pietanze e bevande ispirate alla cucina di epoca romana.

Anche in questa edizione si consolida l’esperienza positiva di Hispellum experience: alla guida cartacea si affianca una versione digitale consultabile dal proprio dispositivo mobile ricca di contenuti multimediali e mappe interattive che evidenziano i punti d’interesse e i percorsi per raggiungerli con estrema facilità.

PROGRAMMA HISPELLVM

MERCOLEDI 22 AGOSTO

• Ore 20:00

Area verde Villa dei Mosaici di Spello

Gustatio (Antipasto)

Prima coena (Primo piatto)

• Ore 21:30

Torri di Properzio – Porta Venere

Altera coena (Secondo piatto)

• Ore 22:30

Area verde giardini di Vallegloria

Secundae mensae (Dessert)

Commissatio (Fine cena con spettacolo)

SPECTACULA tipici dei banchetti romani: Riti, danze orientali, recitationes, intrattenimenti e curiosità.

Presentazione del Vessillo offerto

dal Maestro Paolo Proietti

1. Evento a pagamento 20 euro posti disponibili 200

Prenotazione e prevendita entro il 16 agosto 2018:

Alberto 347.3654863 – hispellum@libero.it

La Cantina 0742.651775

Infopoint Villa dei Mosaici 0742.301909

In caso di maltempo l’evento si svolgerà

presso il Centro Polivalente di Ca’ Rapillo.

www.hispellum.eu/experience

Passeggiando attraverso le strade della Spello romana per conoscere i gusti e le passioni alimentari degli Hispellates

in collaborazione con Sabina Guiducci

e Daniele Falchi.

CONVIVIUM a cura degli chef dell’Associazione “Spello in Tavola”

(La Cantina)

• Ore 18:00

VILLA DEI MOSAICI DI SPELLO

Visita guidata riservata a coloro

che partecipano al Convivium,

in collaborazione con Sistema Museo

info@villadeimosaicidispello.it

GIOVEDÌ 23 AGOSTO

• Ore 16:00

Villa dei Mosaici di Spello

VILLA IN SCATOLA

Una villa romana in miniatura, all’interno di una scatola speciale.

Laboratorio per famiglie.

Prenotazione obbligatoria

info@villadeimosaicidispello.it

• Ore 17:00

Parco di Villa Fidelia

RITI, FASCINAZIONE E PROFITTO,

NEL SANTUARIO DEGLI UMBRI

Contagiose superstitionis fraudibus polluatur

• Ore 18:30

Convento Suore Francescane Missionarie d’Egitto

IL SANTUARIO ELLENISTICO-ITALICO DI VILLA FIDELIA Visita e presentazione del sito, luogo di rinvenimento del Rescritto di Costantino,

da parte del Dott. Paolo Camerieri già Resp. Osservatorio Qualità del Paesaggio Reg. Umbria e Isp. Onorario archeologo MIBACT

La visita prevede l’accesso in via straordinaria ai resti del tempio di Venere, attuale Convento

• Ore 21:15

Piazzetta della Loggia

PROCESSO A GIULIO CESARE

Tratto da “Il sangue e il potere”

di Corrado Augias e Vladimiro Polchi

Adattamento e regia di Giovanni Lemma

• Ore 22:30

Area Archeologica Porta Consolare

(Piazza Kennedy)

RITO DELLE VESTALI

POPINAE-THERMOPOLIA-TABERNAE

• Ore 19:00

Gens Flaminia via Consolare

Gens Flavia via Due Ponti,

Gens Iulia Area verde giardini di Vallegloria

APERTURA DI POPINAE, THERMOPOLIA E TABERNAE

Nelle Popinae, nei Thermopolia e nelle Tabernae delle tre gentes sarà possibile degustare pietanze e bevande ispirate

alla cucina di epoca romana.

Baccanali, mercati, giochi e danze ci aiuteranno a rivivere le atmosfere dell’epoca

VENERDÌ 24 AGOSTO

• Ore 10:30

Area verde Giardini di Vallegloria

ACCAMPAMENTO DEL LUDUS PICENUS Scuola gladiatoria: dimostrazioni e tecniche di combattimento

• Ore 17:00

Villa dei Mosaici di Spello

CACCIA ARCHEOLOGICA 2

Muniti di mappe e di spirito di osservazione, andiamo a caccia degli antichi monumenti di Hispellum per ricostruire la storia dell’antica città

• Ore 17:30

Piazza Vallegloria

RITI DELLE FLAMINICAE E

BENEDIZIONE DELLE MESSI

Arco di Augusto

SACRIFICIO IN ONORE DEL DIVO AUGUSTO

• Ore 18:00

Via Borgo San Sisto II

L’ANTRO DELLA SIBILLA 3

Percorso inaspettato alla scoperta delle leggende del nostro Appennino. L’Antro della Sibilla è considerato uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi. Ma cosa era realmente questo cunicolo? La sede della Sibilla oppure…

• Ore 19:00 Porta Venere – Torri di Properzio INTERVISTA IMPROBABILE AD AUGUSTO

• Ore 19:00

Gens Flaminia via Consolare

Gens Flavia via Due Ponti

Gens Iulia Area verde giardini di Vallegloria

APERTURA DI POPINAE,

THERMOPOLIA E TABERNAE

• Ore 21:15

Piazzetta della Loggia

PROCESSO A GIULIO CESARE

Tratto da “Il sangue e il potere”

di Corrado Augias e Vladimiro Polchi

Adattamento e regia di Giovanni Lemma

• Ore 22:30

Area verde Giardini

di Vallegloria

SPETTACOLO

GLADIATORIO

a cura del

Ludus Picenus

scuola gladiatoria

SABATO 25 AGOSTO

• Ore 11:30

Villa dei Mosaici di Spello

SPELLO ROMANA

Trekking archeologico tra i vicoli di una città che non ti aspetti 4

• Ore 17:00

Villa dei Mosaici di Spello

COME ANTICHI MOSAICISTI

Laboratorio e sperimentazione di tecniche esecutive: ricalco del disegno, composizione delle tessere e, dimenticavamo… un pizzico di creatività!

• Ore 19:00

Gens Flaminia via Consolare

Gens Flavia via Due Ponti

Gens Iulia Area verde giardini di Vallegloria

APERTURA DI POPINAE,

THERMOPOLIA E TABERNAE

• Ore 21.00

Piazza Vallegloria

Avvio del corteo degli Hispellates: famiglie Patrizie, atleti, Sacerdote e Vestali

• Ore 21.30

Foro romano (Piazza della Repubblica)

Ritrovo e partenza delle figure politiche e pubbliche di Hispellum e delle città romane dell’Umbria, scortate dalla Legio XXII PPF e dagli Equites Legionis

• Ore 22.15

Circus Hispellas

DECLAMAZIONE DEL RESCRITTO

DI COSTANTINO

Riti propiziatori, Ludi ginnici, Gara delle bighe, proclamazione del vincitore con assegnazione del vessillo e spettacolo del fuoco.

In collaborazione con l’azieda “Il Vetturino”

CASTRA

Accampamenti Legionari ed equites

• Dalle ore 09.00

Castra – Circus Hispellas (Via della Liberazione)

DIDATTICA DI UN ACCAMPAMENTO ROMANO

Visita dell’accampamento militare, lustratio

e riti della Legio XXII PPF

• Ore 16:00 Addestramento ed esercitazioni degli Equites Legionis

