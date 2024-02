HERMANS FESTIVAL WINTER 2024, i concerti di febbraio - Tuttoggi.info

Due appuntamenti in programma nella settimana di San Valentino ad Arrone. Il primo domenica 11 febbraio alle ore 16 presso il Teatro Comunale di Arrone insieme al DUO MANSUTTI REPINI (clarinetto e pianoforte), il quale presenterà un programma con un suggestivo percorso di contrappunti musicali che partendo dalla musica barocca del grande Bach arriverà fino a Busoni, Hindemith e Nino Rota.

Il secondo appuntamento, nel giorno di San Valentino – martedì 14 febbraio alle ore 21 – presso l’Antico Convento di San Francesco, l’Accademia Hermans presenterà al proprio pubblico un programma interamente dedicato al grande amore degli appassionati della musica barocca. Con BACH MON AMOUR i solisti dell’Accademia si propongono nella Suite per archi BWV 1068, nel Concerto per organo e archi BWV 1059 e nella famosissima Suite in Si minore per flauto e archi BWV 1067.

L’ingresso ai concerti è libero fino al completamento dei posti disponibili, la prenotazione è consigliata e si può effettuare tramite mail all’indirizzo segreteria@accademiahermans.it o tramite le pagine Instagram e Facebook dell’Hermans Festival.





Luogo: Antico Convento di S. Francesco, Vocabolo San Francesco, 45, ARRONE, TERNI, UMBRIA