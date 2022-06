Hashish pronto per lo spaccio, denunciato 20enne - Tuttoggi

Controlli dei carabinieri a Perugia

Aveva addosso 24 grammi di hashish pronti per lo spaccio (e che sono stati sequestrati) il 20enne cittadino di origine marocchina ma residente alle porte di Perugia che i carabinieri hanno denunciato dopo averlo sorpreso mentre era insieme con un altro ragazzo e una ragazza e teneva in mano uno spinello. Alla richiesta dei militari se avesse con sé altro stupefacente, il ragazzo ha consegnato una bustina in plastica con all’interno due palline di hashish.



Dall’atteggiamento del ragazzo i Carabinieri hanno subito intuito che il ragazzo nascondesse ancora qualcosa ed infatti, a seguito di perquisizione personale, hanno ritrovato altre 7 bustine in plastica, contenenti anche queste hashish, mentre nella borsa della ragazza hanno rinvenuto un altro involucro con la stessa sostanza, che il denunciato aveva chiesto alla ragazza di tenergli, per un totale di 24 grammi.