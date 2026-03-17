Hashish per uso personale: 25enne sanzionato a Balanzano - Tuttoggi.info

Lunedì pomeriggio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Perugia hanno sanzionato un cittadino italiano per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nello specifico nella località Balanzano, i poliziotti hanno notato un’auto sospetta e hanno deciso di sottoporre il conducente e il passeggero ad un controllo più approfondito.

Dopo aver fermato il veicolo, gli agenti hanno verificato che il conducente, un cittadino italiano, classe 2000, era gravato da precedenti di polizia; per questo motivo lo hanno sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al veicolo, attività che ha dato esito positivo.

Il 25enne è stato trovato in possesso di un involucro contenente della sostanza che, dagli accertamenti del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo hashish. Pertanto, nei confronti dell’uomo è immediatamente scattata una segnalazione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, con contestuale sequestro della droga.