Hashish e l'attrezzatura per il confezionamento a casa: arrestato

A casa è stata trovata l'attrezzatura per il confezionamento

Arrestato trentenne che aveva in casa droga, contanti e il materiale per il confezionamento. L’operazione è degli agenti della polizia di Assisi, impegnanti nel controllo del territorio per la repressione di reati inerenti lo spaccio.

I controlli sul territorio

Il personale del Commissariato, dunque, durante un servizio di osservazione nei pressi di un esercizio commerciale in località Collestrada, hanno notato un uomo con atteggiamento sospetto. Dopo averlo seguito, i poliziotti lo hanno avvicinato notando, fin da subito, evidenti segni di insofferenza e nervosismo al controllo da parte del 30enne. Gli operatori hanno quindi deciso di sottoporlo a perquisizione, estesa anche all’abitazione, che ha dato esito positivo.

La perquisizione

Infatti, all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto 8 etti di sostanza stupefacente tipo “hashish”, confezionata in panetti, un bilancino di precisione e 3660 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato trattenuto in regime di arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.