Ha votato il 69% degli umbri: sopra la media nazionale, ma perso il 10% di elettori

Una percentuale comunque superiore a quella nazionale, del 51,20% degli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne (il 4 marzo del 2018 alla stessa ora aveva votato il 58,57%).

PERUGIA 46 su 59 20,07 56,45 65,36 ASSISI 20,14 55,77 66,09 BASTIA UMBRA 18,09 54,36 65,62 BETTONA 18,59 51,76 65,78 BEVAGNA 17,13 52,25 64,51 CAMPELLO SUL CLITUNNO 21,48 54,73 61,80 CANNARA 18,80 54,51 63,49 CASCIA 16,75 50,24 66,30 CASTEL RITALDI 18,09 49,79 53,55 CASTIGLIONE DEL LAGO 20,63 56,32 63,32 CERRETO DI SPOLETO 16,26 52,60 69,68 CITERNA 21,14 62,42 71,25 CITTA’ DELLA PIEVE 21,01 55,64 66,79 CITTA’ DI CASTELLO 19,01 58,76 67,98 COLLAZZONE 18,57 55,87 66,51 CORCIANO 20,07 57,31 67,38 COSTACCIARO 21,13 57,31 66,84 DERUTA 19,66 56,30 62,75 FOLIGNO 20,84 56,00 64,29 FOSSATO DI VICO 18,09 58,36 67,10 FRATTA TODINA 17,53 58,98 63,10 GIANO DELL’UMBRIA 18,82 54,03 63,27 GUALDO CATTANEO 18,53 55,49 67,25 GUALDO TADINO 21,24 58,93 66,68 GUBBIO 19,24 56,87 65,20 LISCIANO NICCONE 17,66 49,50 71,43 MAGIONE 20,65 56,30 64,69 MARSCIANO 20,76 57,68 64,54 MASSA MARTANA 18,97 50,34 66,25 MONTE CASTELLO DI VIBIO 19,39 60,17 65,87 MONTE SANTA MARIA TIBERINA 18,47 60,25 67,67 MONTEFALCO 17,44 51,51 64,33 MONTELEONE DI SPOLETO 13,96 53,33 60,36 MONTONE 22,58 61,90 69,00 NOCERA UMBRA 20,23 55,79 68,23 NORCIA 17,88 50,24 42,53 PACIANO 23,76 60,99 69,24 PANICALE 19,98 56,56 63,66 PASSIGNANO SUL TRASIMENO 21,10 55,16 57,75 PERUGIA 21,45 57,53 65,76 PIEGARO 19,91 56,74 68,66 PIETRALUNGA 20,30 57,50 67,67 POGGIODOMO 15,12 55,81 55,91 PRECI 20,72 57,25 63,24 SAN GIUSTINO 22,44 60,70 67,93 SANT’ANATOLIA DI NARCO 14,42 46,05 63,66 SCHEGGIA E PASCELUPO 22,16 56,54 62,58 SCHEGGINO 17,61 55,97 59,89 SELLANO 13,90 49,51 65,33 SIGILLO 20,21 57,02 68,17 SPELLO 20,55 57,41 66,20 SPOLETO 16,96 50,29 60,80 TODI 18,56 52,64 60,58 TORGIANO 21,15 57,71 67,50 TREVI 18,82 52,79 66,46 TUORO SUL TRASIMENO 22,83 57,36 61,10 UMBERTIDE 20,52 58,90 69,30 VALFABBRICA 18,90 54,54 67,74 VALLO DI NERA 11,57 48,88 69,42 VALTOPINA 17,92 56,12 65,90



Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19

TERNI 30 su 33 20,14 56,25 64,68 ACQUASPARTA 18,05 53,74 59,72 ALLERONA 15,33 52,34 66,48 ALVIANO 21,12 61,47 67,53 AMELIA 19,83 55,37 65,78 ARRONE 18,75 55,41 64,85 ATTIGLIANO 23,61 56,85 61,57 AVIGLIANO UMBRO 19,53 56,85 66,02 BASCHI 19,25 52,26 61,96 CALVI DELL’UMBRIA 19,26 53,00 64,61 CASTEL GIORGIO 20,25 57,30 67,74 CASTEL VISCARDO 21,43 58,68 66,51 FABRO 18,14 55,16 65,07 FERENTILLO 16,99 53,69 63,48 FICULLE 18,66 52,86 61,98 GIOVE 22,10 54,10 60,42 GUARDEA 21,67 58,70 69,82 LUGNANO IN TEVERINA 18,24 57,63 65,67 MONTECASTRILLI 20,13 54,54 64,94 MONTECCHIO 24,18 57,61 66,54 MONTEFRANCO 19,42 55,40 69,18 MONTEGABBIONE 19,40 53,73 64,52 MONTELEONE D’ORVIETO 20,22 59,28 70,56 NARNI 20,94 56,16 63,04 ORVIETO 21,92 58,84 66,73 OTRICOLI 19,77 53,39 60,88 PARRANO 15,43 49,13 71,67 PENNA IN TEVERINA 21,02 57,13 59,33 POLINO 17,82 60,92 64,68 PORANO 20,32 58,38 66,52 SAN GEMINI 17,16 54,53 65,23 SAN VENANZO 19,18 57,82 70,99 STRONCONE 18,05 55,31 62,24 TERNI 20,16 54,92 62,60

(aggiornamento ore 19.30)

Alle ore 12, secondo quanto comunicato dalle Prefetture, ha votato il 20,09% degli umbri (l’affluenza nelle precedenti consultazioni, alla stessa ora, era del 20,56%). Questa volta affluenza un po’ superiore nella provincia di Terni, dove ha votato il 20,14% degli aventi diritto, contro il 20.07% della provincia di Perugia.

Così le affluenze nei principali comuni umbri (tra parentesi quelle delle precedenti consultazioni):

Perugia 21,45% (22,72)

Terni 20,16% (19,53)

Foligno 20,84% (18,47)

Città di Castello 19,01% (20,29)

Spoleto 16,96% (19,67%)

Todi 18,56% (18,47)

Assisi 20,14% (20,98)

Gubbio 19,24% (20,26)

Orvieto 21,92% (21,29)

Vallo di Nera il comune dove si è votato di meno (11,57%); Montecchio quello con l’affluenza maggiore (24,18%).

(aggiornamento ore 12,40).

Non segnalano “anomalie” le Prefetture di Perugia e Terni per quanto riguarda i seggi elettorali che si sono regolarmente aperti alle 7 di questa mattina.

In tutto sono state allestite in Umbria 1.004 sezioni elettorali, comprese quelle speciali per consentire il voto agli elettori contagiati dal Covid.

Gli aventi diritto al voto in Umbria sono in totale 662.094. Tra questi, ci sono circa 32mila umbri che votano per la prima volta. Quest’anno gli over 18 possono votare anche per il Senato.

In Umbria si assegnano, a seguito della riforma costituzionale, 9 seggi parlamentari: 6 per la Camera dei Deputati e 3 per il Senato della Repubblica.

Si vota nella sola giornata di oggi, domenica: le operazioni di voto si chiuderanno alle ore 23.

(Segui le elezioni e lo spoglio in diretta su Tuttoggi.info)