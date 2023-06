Guido Verdecchia nominato presidente del gruppo consiliare di Alternativa Popolare - Tuttoggi.info

Guido Verdecchia è stato nominato alla presenza del sindaco Stefano Bandecchi presidente del gruppo consiliare di Alternativa Popolare

“Guido Verdecchia, nuovo presidente del gruppo consiliare di Alternativa Popolare a Palazzo Spada – dice il vicesindaco Riccardo Corridore con la delega ai rapporti con il consiglio comunale – è una persona con spiccate qualità politiche e personali che di certo darà un contributo fattivo all’amministrazione comunale per la sua capacità di mediazione e le sue qualità di coordinamento”.

Verdecchia sarà presentato al primo consiglio comunale

“I consiglieri comunali di Alternativa Popolare – riferisce il vicesindaco Riccardo Corridore – alla presenza del sindaco Stefano Bandecchi – hanno infatti individuato in Guido Verdecchia il presidente del gruppo consiliare di Alternativa Popolare composto da tutti i venti eletti. Al primo Consiglio comunale pertanto la maggioranza sarà rappresentata da un monocolore sia in giunta che in consiglio comunale”.