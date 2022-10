Guida ubriaco un veicolo senza revisione da 5 anni: denunciato 56enne - Tuttoggi

Poco dopo, sono sopraggiunti gli agenti della Polizia Stradale che hanno tentato di sottoporlo al test dell’etilometro ma il 56enne, in evidente difficoltà per via del suo stato di alterazione psicofisica, non è riuscito a terminare il controllo. Per questo motivo, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Il 56enne è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente perché risultato alla guida con un veicolo con revisione scaduta da circa 5 anni. L’auto, invece, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Al termine delle attività di rito, le pattuglie hanno ripreso gli ordinari servizi di vigilanza e controllo del territorio.