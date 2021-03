Guida ubriaco e provoca incidente, denunciato 49enne tifernate - Tuttoggi

L'uomo aveva un tasso alcolemico più di 3 volte oltre il massimo consentito dalla legge, immediato anche il ritiro della patente

Tragedia sfiorata, nel tardo pomeriggio di ieri (domenica 14 marzo), nella zona sud di Città di Castello.

Un 49enne tifernate, dopo aver consumato bevande alcoliche in un bar del posto, si è infatti messo ugualmente al volante, provocando poco dopo un incidente.

L’uomo, giunto in prossimità di un incrocio nella frazione di Cornetto, ha addirittura invaso la corsia opposta, centrando in pieno una vettura proveniente dalla direzione contraria.

Ad avvertire i carabinieri è stato proprio il conducente dell’altro mezzo, rimasto lievemente ferito. I militari, giunti sul posto, non hanno potuto fare a meno di notare il 49enne in un precario equilibrio, evidentemente ubriaco.

Il tifernate, non nuovo a tali episodi, una volta sottoposto ad alcoltest è risultato avere un tasso alcolemico più di 3 volte oltre il massimo consentito dalla legge.

Inevitabili la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e l’immediato ritiro della patente di guida.