Guida motocarro con patente revocata e vuole prendere a bastonate i Carabinieri - Tuttoggi.info

Denunciato un 65enne amerino per minaccia a pubblico ufficiale e sanzione amministrativa per guida con patente revocata

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia, nel corso di mirati controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato per minaccia a Pubblico Ufficiale un 65enne amerino, gravato da precedenti. Nella serata di sabato 20 aprile, nel territorio di Giove, l’uomo, alla guida di un motocarro, è stato fermato da una pattuglia dell’Arma: nel corso del controllo gli i militari hanno accertato che il 65enne non poteva condurre il mezzo in quanto aveva la patente revocata con provvedimento prefettizio emesso lo scorso febbraio. Alla contestazione dell’addebito, l’uomo ha reagito con frasi minacciose per poi afferrare un bastone di legno dall’abitacolo del mezzo, con il quale ha cercato di colpire i militari, che sono riusciti prontamente a bloccarlo, disarmandolo. Per l’uomo è così scattata la denuncia penale, oltre che la contestazione amministrativa per guida con patente revocata; il bastone è stato sequestrato.