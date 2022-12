Guida in stato di ebbrezza e detenzione di sostanze stupefacenti: i risultati dei controlli dei Carabinieri di Amelia - Tuttoggi

Nello specifico, un 35enne, residente ad Amelia, è stato fermato in via Posterola mentre si trovava alla guida di un autocarro di proprietà di una società di Lugnano in Teverina. Dopo essere risultato positivo all’“alcoblow”, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento qualitativo con etilometro. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato affidato all’amministratore della società.

A Montecastrilli con l’auto e la patente di guida revocata

Sempre in orario notturno, a Montecastrilli, in via Settevalli, nel corso di un controllo i Carabinieri hanno intimato l’alt ad un’autovettura; il conducente, inizialmente, ha rallentato, poi ha accelerato e si è dato alla fuga. I Carabinieri hanno raggiunto l’auto dopo circa due chilometri. Immediatamente hanno percepito un probabile stato di alterazione del guidatore, dovuto all’abuso di bevande alcoliche. Il conducente, però, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi all’alcoltest. Condotto l’uomo presso la stazione dei Carabinieri di Amelia, i militari hanno accertato che il 38enne era gravato da un provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di Ancona. L’uomo, al quale sono state contestate alcune violazioni del codice della strada, è stato deferito per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

15 grammi di hashish e 0,7 grammi di eroina nel giaccone

I Carabinieri, infine, hanno fermato, a Narni, un uomo di 39 anni residente ad Amelia. Al momento del controllo l’uomo ha mostrato segni di agitazione. Lo stesso ha consegnato spontaneamente sostanza stupefacente contenuta in involucri che conservava nella tasca del giaccone: circa 15 grammi di hashish e 0,7 grammi di eroina.