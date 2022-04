Guerra in Ucraina, le iniziative di Ficulle per la popolazione - Tuttoggi

Guerra in Ucraina: il Comune di Ficulle, in collaborazione con la parrocchia, si sta adoperando per una raccolta di beni di prima necessità, e non solo.

Guerra in Ucraina: il Comune di Ficulle ha avviato una serie di iniziative a sostegno della popolazione ucraina.

In collaborazione con la parrocchia, nello specifico, è partita una raccolta di beni di prima necessità promossa da associazioni del territorio e dalla Protezione Civile.

Servizi di refezione e trasporto scolastico gratuiti per i bambini ucraini

Il Comune di Ficulle, inoltre, con delibera di Giunta ha stabilito di rendere gratuiti i servizi di refezione e trasporto scolastico per i bambini ucraini, e ha messo a disposizione il conto corrente del Comune per donazioni a vantaggio delle famiglie ucraine che saranno accolte.

Aperte donazioni per supportare cittadini ucraini

Anche in questi giorni si sta lavorando alla possibilità di dare supporto ad altri profughi che potrebbero scegliere Ficulle come meta provvisoria, in attesa di poter rientrare in patria. A tale proposito è possibile fare una donazione sul conto corrente IBAN IT 51 H 0707572620 000 000021000 con la causale “Donazioni popolazione Ucraina FICULLE”. Questo fondo mira a supportare i cittadini ucraini ospitati presso famiglie ficullesi.

Marcia della Pace domenica 24, anche Ficulle aderisce

Lo stesso Consiglio comunale aveva approvato, nella sua ultima seduta, un documento che esprimeva tutta la solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, e ribadiva l’importanza della pace. Ficulle, infatti, ente locale per la pace, ha intenzione di aderire alla Marcia della Pace straordinaria che si sta organizzando, con il Comitato della Perugia-Assisi, per domenica 24 aprile.