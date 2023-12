Guede respinge le accuse, ma resta col braccialetto elettronico

A Viterbo l'interrogatorio di garanzia dell'ivoriano accusato dalla ex di violenza sessuale e maltrattamenti

Accompagnato dal suo legale ha respinto le accuse che gli sono state rivolte dalla ex fidanzata, Rudy Guede, sottoposto alla misura del braccialetto elettronico a tutela della giovane donna, con cui aveva avuto una relazione tra il 2022 e il 2023, scontata la pena per l’omicidio di Meredith Kercher.

Guede ha confermato che la loro è stata una relazione turbolenta, ma che tra i due ci sono state discussioni mai culminate in atti di violenza. Smentendo anche di averla costretta ad avere rapporti sessuali contro la sue volontà.

Accuse che hanno riaperto il dibattito sulla figura di Rudy Guede. Sul quale sono intervenuti anche gli altri ex imputati per l’omicidio Meredith, poi assolti, Raffaele Sollecito ed Amanda Knox.

Per il momento nei confronti di Rudy Guede resta il divieto di avvicinare la ex e per questo dovrà continuare ad indossare il braccialetto elettronico.