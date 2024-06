Gubbio verso il ballottaggio, le due ipotesi di Consiglio comunale - Tuttoggi.info

Ecco chi siederà in Consiglio comunale in caso di vittoria di Fiorucci o Girlanda

Ad una settimana dal secondo turno di elezioni – il ballottaggio si terrà domenica 23 (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (7-15) – nelle secrete stanze si parla già di presunti accordi o (improbabili) apparentamenti che porteranno a eleggere sindaco uno tra Vittorio Fiorucci, esponente del centrodestra (Fd’I, FI, Lega, Gubbio Civica e Club Millennials), e Rocco Girlanda, l’ex sottosegretario forzista, oggi “civico” (Rinascimento Eugubino Gubbio Democratica, Gubbio Viva, Lista Baldinelli Alternativa per Gubbio).

Se la destra è ancora in corsa per il governo della città il centrosinistra, già diviso alle elezioni, si lecca le ferite e le varie fazioni non si sono risparmiate bordate tra loro. L’errore fatale – lo si è detto in tutte le salse – è stato quello di non aver raggiunto un vero campo largo con un unico candidato.

Nell’attesa di eventuali alleanze in vista del ballottaggio è comunque possibile fare già due ipotesi di formazione del prossimo Consiglio comunale, sia in caso di vittoria di Fiorucci che di Girlanda. Francesco Della Porta e Gabriele Tognoloni (entrambi fermatisi al 6% al primo turno) sono gli unici candidati sindaco che non avranno uno scranno a Palazzo Pretorio. Qui sotto le proiezioni al netto di ritiri o rinunce:

Vittorio Fiorucci sindaco

Maggioranza

Gubbio Civica (7 consiglieri):

Mattia Martinelli (191 preferenze)

Nancy Latini (138)

Francesco Pascolini (127)

Francesca Sannipoli (106)

Robert Satiri (99)

Mauro Biccari (95)

Vittorio Tasso (92)

Fratelli d’Italia (4 consiglieri)

Francesco Gagliardi (187)

Alessio Nicchi (70)

Sara Rinaldini (62)

Adele Martinozzi/Chiara Generotti (59)

Lega (2 consiglieri)

Micaela Parlagreco (115)

Enrico Piergentili (72)

Forza Italia (2 consiglieri)

Carlotta Colaiacovo (234)

Riccardo Ciliegi (58)

Minoranza

Rocco Girlanda (consigliere di diritto in quanto candidato sindaco)

Gubbio Democratica (1 consigliere): Diego Guerrini (225)

Rinascimento Eugubino (1 consigliere): Luigi Girlanda (162)

Alessia Tasso (consigliere di diritto in quanto candidato sindaco)

Led (1 consigliere): Simona Minelli (208)

Pd (1 consigliere): Marco Cardile (131)

Leonardo Nafissi (consigliere di diritto in quanto candidato sindaco)

Gubbio Città Futura (2 consiglieri):

Jacopo Cicci (492)

Federica Cicci (262)

Rocco Girlanda sindaco

Maggioranza

Gubbio Democratica (6 consiglieri):

Diego Guerrini (225)

Giovanni Pierini (143)

Mirco Gnagni (142)

Federico Francioni (136)

Andrea Fronduti (132)

Francesca Carpinelli (124)

Gubbio Viva (4 consiglieri)

Alessia Tomassoli (46)

Piero Panarelli (42)

Viviana Maringelli (23)

Debora Mori (18)



Rinascimento Eugubino (4 consiglieri)

Luigi Girlanda (162)

Renzo Menichetti (129)

Michela Agostinelli (62)

Silvia Rosi (46)

Lista Baldinelli: Angelo Baldinelli (77)

Minoranza

Vittorio Fiorucci (consigliere di diritto in quanto candidato sindaco)

Gubbio Civica (2 consiglieri)

Mattia Martinelli (191)

Nancy Latini (138)

Fratelli d’Italia (1 consigliere): Francesco Gagliardi (187)

Alessia Tasso (consigliere di diritto in quanto candidato sindaco)

Led (1 consigliere): Simona Minelli (208)

Pd (1 consigliere): Marco Cardile (131)

Leonardo Nafissi (consigliere di diritto in quanto candidato sindaco)

Gubbio Città Futura (1 consigliere): Jacopo Cicci (492)