Gubbio torna ad essere “Terra di Tartufo”, il programma della 38^ Mostra mercato

Tra meno di tre giorni, a Gubbio, torna la Mostra Mercato del Tartufo bianco e dei prodotti agroalimentari, appuntamento storico per la città, che quest’anno cambia veste, in un ottica di sperimentazione e mutamento, che possa rilanciare e consolidare la manifestazione, ormai giunta alla 38^ edizione.

Quest’anno, come in parte già lo scorso anno, si vedranno nuove sinergie tra pubblico, privato e mondo delle associazioni in stretta collaborazione, con uno sguardo rivolto al futuro, alle eccellenze territoriali e ad una giusta collocazione a livello nazionale della manifestazione. La Mostra Mercato quest’anno torna in pieno centro storico, in Piazza Quaranta Martiri, con un itinerario di stand in legno nel circuito dei Giardini Pubblici, in un concetto diffuso di degustazione che coinvolga maggiormente il fruitore, la cui apertura ufficiale è prevista per giovedì 31 ottobre alle ore 11, alla presenza delle autorità e della madrina, la .

Tante le iniziative in calendario nel lungo fine settimana di Ognissanti, con showcooking gratuiti, laboratori, incontri e presentazioni, dove il settore del food, sempre più vivace ed innovativo, potrà esprimersi in tutto il suo spessore attraverso la sperimentazione e la diffusione nei social, ovviamente tutto ispirato e legato al prestigioso tartufo di Gubbio, che rappresenta in sé un unicità nel panorama agroalimentare, da valorizzare e tutelare. Tra gli appuntamenti da segnare in agenda, sicuramente il salotto/showcooking con Isabella Potì del 31 ottobre, alle ore 16, agli Arconi di Palazzo dei Consoli, le due gare per chef amatoriali il 2 ed il 3 novembre ed il convegno dal titolo “Tartufo di Gubbio caratteristiche di unicità tra tutela e standard di qualità”, con a seguire tavolo di lavoro: Cerca e cava del tartufo in Italia, aggiornamento candidatura UNESCO moderato da Antonella Brancadoro, Direttore Associazione Nazionale città del Tartufo.

