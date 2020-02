Gubbio rispetta i ciclisti, ecco i cartelli per prevenire incidenti auto-bici - Tuttoggi

E’ stata approvata all’unanimità, nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Gubbio, la mozione di Riccardo Biancarelli (Liberi e Democratici) riguardante la “sensibilizzazione ai corretti comportamenti nella interazione tra mezzi a motore e biciclette“.

Tra qualche mese, dunque, lungo le strade più frequentate dagli amanti delle due ruote, ci saranno cartelli (vedi foto) che indicheranno la giusta distanza che gli automobilisti dovranno tenere dai ciclisti, per evitare eventuali incidenti.

“Negli scontri tra auto e bici, purtroppo, ad avere la peggio è sempre il ciclista – ha spiegato Biancarelli in sede di Consiglio – In Italia ci sono circa 250 morti all’anno. Numeri tragici. E se non ci sono lutti si creano comunque conseguenze gravi. Lo posso testimoniare perché molti dei miei amici hanno avuto serie fratture vertebrali e agli arti che necessitano di mesi per la completa guarigione. A questo punto vale la pena per l’automobilista guadagnare quei 10-20 secondi nel sorpasso ed avere poi sulla coscienza un brutto incidente?”

La mozione “Io rispetto il ciclista”, nel dettaglio, chiede a sindaco e giunta di acquistare e installare lungo le strade del territorio comunale dei cartelli con la dicitura “Attenzione! Strada frequentata da ciclisti”, oltre a riportare la distanza di sicurezza di un metro e mezzo, come previsto dal codice della strada, che in caso di caduta permetterebbe di non investire il ciclista o per lo meno di non disturbarlo e causare sinistri. Dove e come installarli verrà valutato sulla base della frequentazione delle strade da parte dei ciclisti. Anche le dimensioni dei segnali dovranno essere congrue e valutate sulla base delle situazioni locali.



“Ovviamente non possiamo che dare parere positivo alla proposta – ha dichiarato l’assessore Giordano Mancini – Siamo sempre stati un’amministrazione sensibile ai diversi modi di spostarsi, abbiamo tantissime iniziative e opere pubbliche che facilitano e attivano percorsi ciclistici non indifferenti. Ricordiamo abbiamo anche progettato e stiamo in fase di realizzazione per quanto riguarda la pista ciclabile Umbertide-Fossato di Vico”.



Sull’argomento è intervenuto anche il consigliere “ciclista” Francesco Zaccagni (Socialisti Civici Popolari): “Io sono tutti i giorni in bicicletta è proprio per questo, ma non solo, do il mio massimo consenso alla mozione. Credo sia importante, in generale, anche la questione di civiltà. Va detto che pure i ciclisti devono comportarsi meglio, essere loro stessi rispettosi, specie quando sono in gruppo. Non va però dimenticata una cosa fondamentale: che la negligenza del ciclista al massimo può creare nervosismo e un rallentamento ma il non rispetto del ciclista dal parte dell’automobilista può finire in tragedia“.