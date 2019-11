Gubbio, raccolta differenziata al 69% | Tasso “Grazie ai cittadini”

Buone nuove arrivano dai dati della raccolta differenziata del mese di ottobre. Il Comune di Gubbio, dopo mesi di progettazione e impegno ad investire nel servizio e nell’efficientamento del sistema, ha infatti raggiunto il 69% di raccolta differenziata.

Nel dettaglio sono cresciute, rispetto a luglio (mese precedente agli ampliamenti del servizio), le seguenti frazioni differenziate: la carta, con più 11,42 tonnellate raccolte, il vetro con più 7,16 tonnellate e in particolare l’organico, con un più 48,7 tonnellate. Il dato più significativo è però quello relativo al materiale indifferenziato, che ha subito un calo (rispetto a luglio) di 230 tonnellate, con evidenti implicazioni sotto il profilo ambientale e di gestione.

“L’investimento sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’assessore Alessia Tasso – ci ripaga sotto tutti i punti di vista in maniera molto forte, e su questa strada intendiamo procedere con ulteriori ampliamenti del servizio porta a porta, in particolare alle frazioni di Colpalombo e Carbonesca a partire dal 1 dicembre. Con questi ulteriori servizi potremo superare il 70% di differenziata”. “Ringrazio i cittadini – ha aggiunto – che con impegno stanno investendo tempo e sensibilità su temi come quelli ambientali, consapevoli che non potrà esserci un futuro che non ne terrà conto in maniera centrale. Un ringraziamento anche a Gesenu per aver condotto rapidamente a normalità le situazioni transitorie relative al cambio di servizio”.

