Gubbio, ancora nessun bando su eventi di Natale 2023 "Un silenzio molto preoccupante" - Tuttoggi.info

A chiedere chiarimenti è la Lega Gubbio "Molte città stanno già promuovendo loro manifestazioni in programma, qui l'amministrazione tace e va considerato che le due piazze principali saranno interessate dai lavori"

“Siamo alla fine di agosto e non c’è traccia del bando di affidamento degli eventi per le prossime festività natalizie”. A chiedere notizie sugli eventi di Natale a Gubbio sono i consiglieri comunali della Lega Michele Carini e Sabina Venturi.

“Mentre altre città stanno promuovendo sulle proprie pagine istituzionali le manifestazioni in programma per il periodo di Natale, il Comune di Gubbio tace – affermano i leghisti – Eppure si sta parlando di un momento dell’anno caratterizzato da un notevole afflusso turistico con ricadute positive su tutto il tessuto economico e sociale delle città, ideale per promuovere le tradizioni del territorio e allietare i cittadini”.

“Questo riserbo dell’amministrazione comunale è molto preoccupante – proseguono i due consiglieri – sia per la ‘concorrenza agguerrita’ di altre realtà italiane, sia per i tempi molto stretti dal punto vista organizzativo che intercorrono da qui a Natale, considerando poi l’impossibilità di usufruire di Piazza Grande e molto probabilmente anche di piazza 40 Martiri per i segretissimi lavori di riqualificazione della stessa”.

“I vari responsabili del Comune dovrebbero essere al lavoro già da tempo per organizzare il cartellone e invece sembra sia ancora tutto fermo. Vogliamo sapere – concludono – come Sindaco ed assessore di riferimento intendano pianificare gli eventi del Natale 2023 ed in che modo verranno organizzati”.