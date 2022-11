A Gubbio inaugurata la prima 'Aula Natura' dell'Umbria - Tuttoggi

Lanciato dal Wwf nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, il tradizionale cortile della scuola è diventato una piccola oasi di natura, una vera e propria aula all’aperto. L’Aula Natura è uno spazio con pareti fatte da siepi, bordure fiorite, cassoni per gli ortaggi, gabbie per gli insetti ed uno stagno. Una superficie “verde” di 80 mq che riproduce differenti microhabitat, in cui osservare direttamente non solo le diverse forme di esseri viventi, ma anche la relazione che li collega tra di loro e con noi.

Dopo il benvenuto della dirigente scolastica Mariella Mariangeli, sono intervenuti a presentare il progetto le referenti dell’Oasi WWF Lago di Alviano in collaborazione con WWF Perugia, da tempo attivo e presente sul territorio. All’inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Gubbio Filippo Maria Stirati, l’assessore Simona Minelli, l’assessore Alessia Tasso e il presidente della Pro Loco di Carbonesca Simone Paciotti.

Per la scelta delle Aule Natura il WWF ha seguito tra gli altri anche criteri legati a scuole particolarmente bisognose di recuperare spazi all’aperto, ubicate in zone degradate o periferiche. A due anni dal lancio del progetto sono state realizzate 22 Aule Natura in tutta Italia, per un totale di 4.500 mq di giardini scolastici riqualificati (in precedenza abbandonati o in condizioni di degrado). Attualmente sono quasi 11mila i bambini delle scuole primarie che possono utilizzare le aule.

“Siamo entusiasti di regalare agli studenti della Scuola Primaria di Carbonesca un’Aula Natura, un prezioso spazio verde che coinvolge le nuove generazioni su un tema fondamentale quale l’educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità, che riteniamo cruciale per un reale sviluppo sostenibile” ha spiegato Riccardo Calvi, direttore Comunicazione di P&G Italia.

“L’adozione di lezioni in ambiente aperto permette di migliorare la qualità dell’apprendimento superando quello che diversi studiosi hanno definito come vero e proprio disturbo da deficit di natura che comporta disattenzione, svogliatezza, noia, oltre ai tradizionali pericoli legati alla sedentarietà –ha detto Maria Antonietta Quadrelli, responsabile Educazione WWF Italia.