Gubbio in lutto, addio a Eric Nicchi "Faro dell'intera comunità" - Tuttoggi.info

Eletto Primo Capitano per la Festa dei Ceri 2021, non ha mai potuto ricoprire questo importante ruolo prima a causa del Covid e poi per la malattia | Grande cordoglio in città

Gubbio in lutto per la scomparsa di Eric Nicchi, verace santubaldaro che avrebbe dovuto essere Primo Capitano della prossima Festa dei Ceri (nel 2024).

Designato addirittura nel 2019 per la Festa del 2021, Eric non ha potuto mai rivestire l’importante ruolo di comandante della Corsa, fermato prima dal Covid (che ha imposto due anni di stop all’evento) e poi dalla malattia (nel 2022 e 2023). Il destino ha infine voluto che quest’ultima avesse la meglio senza poter vivere questo sogno.

A ricordarlo nel migliore dei modi sono proprio i componenti della Famiglia dei Santubaldari, che si dicono “storditi da vivo dolore” per la prematura scomparsa di Chico, “punta della calata dei Ferranti, Capitano dei Ceri, persona di grande umanità, amabilità e giovialità, amico di tutti, carattere schietto, sincero e genuino, faro dell’intera comunità eugubina. La comunità ceraiola perde una figura di spicco, amante della propria città, delle proprie tradizioni”. Eric era anche un grandissimo appassionato di automobilismo sportivo e aveva partecipato a più edizioni del “Trofeo Fagioli”.

I Santubaldari e gli eugubini si stringono in un caloroso abbraccio con i familiari, la moglie Federica, la figlia Maddalena, il figlio Leonardo, la mamma Irma, il fratello Fabrizio, le sorelle Floriana e Lorena e con i parenti e conoscenti. In queste ore i social stanno esprimendo il loro doloroso cordoglio.