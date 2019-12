Gubbio in lutto, addio all'architetto Gaetano Rossi - Tuttoggi

Se n’è andato all’età di 67 anni, dopo una lunga malattia, l’architetto Gaetano Rossi, “figura di riferimento – ha detto il sindaco Filippo Mario Stirati – nella vita politica, culturale e sociale di Gubbio“. Rossi è stato consigliere comunale, dirigente dell’Ente “Comunità Montana” e sensibile erede della nobile tradizione dell’artigianato artistico eugubino.

“E’ una perdita non solo per affetti familiari e amici, ma per l’intera comunità eugubina, – ha aggiunto il sindaco – Architetto qualificato, attento ricercatore, ha prodotto opere preziose come il volume ‘Angelo da Orvieto genio del suo tempo’, frutto di ricerca sull’opera dell’artista, artefice del Palazzo dei Consoli di Gubbio. La sua natura riservata e seria ci lascia una ricchezza di vita e di coraggio che servirà a guidare ed arricchire la nostra esistenza“.