Gubbio, dopo 3 anni torna uno sportello dell’Agenzia delle Entrate in via Cavour

Riaprirà martedì 4 aprile in una nuova sede, dopo la sospensione del servizio nel 2020 legata all’emergenza pandemica

Riaprirà martedì 4 aprile in una nuova sede a Gubbio, in via Cavour, lo sportello decentrato dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Perugia, in forza di un protocollo d’intesa siglato lo scorso 13 marzo tra Comune e Direzione regionale.

L’ufficio di Gubbio, la cui operatività era stata sospesa nel marzo 2020 conseguentemente all’emergenza pandemica, riapre le porte ai cittadini per due mattine a settimana, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13. Tutti i servizi saranno resi tramite prenotazione di appuntamento attraverso il CUP dell’Agenzia delle Entrate, in base al nuovo modello di accoglienza e di servizio all’utenza dell’Agenzia.