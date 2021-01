Gubbio, domani ordinanza con nuove misure anti Covid | Lezioni per ora in presenza - Tuttoggi

Domani - 1 febbraio - saranno annunciati i nuovi provvedimenti per il Comune di Gubbio | A scuola resta la didattica in presenza

Il Comune di Gubbio – oggi ancora in salita nei contagi (174 gli attualmente positivi) – è al lavoro su un’ordinanza sindacale per introdurre nuove misure anti Covid.

I provvedimenti, che saranno emanati domani (lunedì 1 febbraio), sono tuttora in via di definizione nell’ambito di riunioni che da tre giorni vedono confrontarsi i sindaci dei Comuni, Regione, Commissario straordinario per l’emergenza Covid e il Comitato Tecnico scientifico regionale.

Lo scopo è quello di individuare una linea condivisa di azione, con misure opportune modulate sulle realtà di ogni singolo territorio, coerentemente con i dati che emergono dal monitoraggio effettuato da Regione e Asl, “senza creare inutili disagi o allarmismi, – fa sapere il Comune – ma intervenendo per arginare quelle situazioni che effettivamente rappresentano delle criticità nel contenimento dei contagi“.

Per quanto riguarda la scuola, per la giornata di domani, lunedì 1 febbraio, le lezioni si svolgeranno regolarmente con la didattica in presenza. Per i giorni successivi, i Comuni sono in attesa che la Regione, anche attraverso il supporto del Comitato tecnico scientifico regionale esprima un parere sulla necessità o meno di tale misura, sempre sulla base di una corretta valutazione dei dati disponibili.