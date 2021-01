Violano norme anti Covid, sanzionati 6 locali, 3 studenti e pure 4 minorenni - Tuttoggi

La Polizia municipale ha trovato persone sedute ai tavoli di esercizi pubblici, ragazzi senza mascherine e giovanissimi di altri Comuni a Gubbio senza un valido motivo

Proseguono serrati i controlli anti Covid della Polizia Municipale di Gubbio. Negli ultimi due giorni sono stati sanzionati ben 6 esercizi pubblici – a Padule, San Marco, Semonte, Mocaiana, Corso Garibaldi e Piazza Quaranta Martiri -, nei quali alcune persone stavano consumando bevande o cibo all’interno dei locali e, in alcuni casi, addirittura sedute a tavolino.

I controlli della Polizia hanno riguardato anche l’ingresso e l’uscita delle scuole, in particolare dopo la riapertura degli istituti superiori: in questo frangente sono stati sanzionati 3 studenti che, nei pressi dell’ingresso di una scuola secondaria, non stavano rispettando la distanza interpersonale né indossavano la mascherina.

Al capolinea degli autobus sono invece stati elevati 4 verbali nei confronti di altrettanti minorenni, provenienti da altri Comuni senza nessun valido motivo. Per tutti coloro che sono stati sorpresi a non rispettare le norme è scattata la sanzione di 400 euro.

Solo pochi giorni fa, a seguito del preoccupante aumento di casi Covid nel Comune di Gubbio, il sindaco Filippo Stirati aveva fatto l’ennesimo appello alla responsabilità dei cittadini: “Nonostante la zona arancione e le restrizioni rischiamo di ritrovarci in un circolo vizioso dal quale non ci liberiamo, con gravi conseguenze per l’organizzazione sanitaria, la salute delle persone e il nostro tessuto socio-economico“.