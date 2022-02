Gubbio, differenziata sale al 69% | Premiati 2 dipendenti Gesenu "virtuosi" - Tuttoggi

Amministrazione comunale e Gesenu hanno fatto il punto sul servizio di raccolta differenziata, la cui percentuale è più che raddoppiata rispetto al 2016

L’obiettivo del miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta differenziata, a Gubbio, è stato raggiunto, e ha riguardato sia l’effettiva diminuzione del rifiuto secco residuo, sia la riduzione dei costi di trattamento e smaltimento dello stesso, passando da una percentuale di raccolta del 31% registrata nel 2016 a quella del 2021 che si è attestata intorno al 69%.

Ad annunciare i notevoli progressi, ieri (3 febbraio) a Palazzo Pretorio, sono stati il sindaco Filippo Stirati, il vice con delega all’Ambiente Alessia Tasso, il direttore operativo Gesenu Massimo Pera e il responsabile del cantiere di Gubbio Leonardo Pezzuto. La conferenza è stata anche occasione per premiare due dipendenti Gesenu, Massimo Attadia e Francesco Melluccio, che lo scorso 31 dicembre hanno ritrovato un marsupio contenente denaro ed effetti personali e lo hanno riconsegnato al legittimo proprietario, un eugubino che lo aveva smarrito.

Sindaco e assessore, nel complimentarsi con i due dipendenti, hanno parlato di “un messaggio positivo che va a compensare tanta, troppa negatività in tema di raccolta rifiuti ma anche di comportamenti dei singoli”. Tasso in particolare ha chiarito come “il lato umano non debba mai essere dimenticato: dietro al servizio di nettezza urbana ci sono persone, lavoro e impegno. Non dobbiamo mai dimenticarcene, soprattutto quando si commettono negligenze o leggerezze“.

Il servizio gestito da Gesenu – come ha riepilogato il direttore operativo di Gesenu Massimo Pera – ha riguardato centro storico e aree ad espansione urbana, le principali frazioni (zona C) e le zone rurali (zona D). Nelle prime due è stato attivato il “porta a porta”, invece per tutte le utenze della Zona C è stata attivata la raccolta differenziata domiciliare a contenitori carrellati, del rifiuto secco residuo, carta, plastica e organico. Le frazioni coinvolte sono quelle di Branca, Baccaresca, Torre, Spada, Padule Stazione, Padule, San Marco, Ponte d’Assi, Colonnata, Semonte, Casamorcia, Monteleto, Loreto, Mocaiana e San Secondo. Inoltre, per garantire un utilizzo esclusivo ai residenti delle frazioni di Burano, Camporeggiano e Belvedere, dove viene svolto un servizio di raccolta differenziata con modalità stradale, Gesenu ha installato serrature gravitazionali sui contenitori stradali.

Nel tempo sono stati attivati anche ulteriori servizi, a chiamata o automatici, come la raccolta pannolini e pannoloni o di ingombranti, oltre alla raccolta di sfalci e potature, che prevede un intervento all’anno per ogni utenza domestica. E’ stata attivata anche un’importante azione di sorveglianza con la presenza di ispettori ecologici e fototrappole, allo scopo di monitorare continuamente il territorio. Azioni di miglioramento hanno riguardato anche il centro raccolta di via Venata con l’integrazione delle autorizzazioni dei rifiuti conferibili. Qui, nel corso del 2022, sarà pure realizzata una nuova tettoia, al fine di incrementare la capacità ricettiva e attrattiva per il conferimento dei RAEE.

Infine, come ulteriore elemento di miglioramento del servizio, l’amministrazione, in accordo con Gesenu, ha stabilito di installare nel 2022 un’ecoisola informatizzata, a supporto del servizio di raccolta domiciliare calendarizzato. Gli utenti del Comune autorizzati all’utilizzo della stessa potranno così conferire i materiali (carta e cartone, plastica, secco residuo, organico e vetro) direttamente in un unico punto di raccolta. In previsione anche una campagna di informazione per i residenti del centro storico, mediante incontri pubblici con cittadini e commercianti, che partirà insieme ad un incremento delle azioni di controllo da parte degli ausiliari di Polizia ambientale e al ritorno, dopo le settimane più fredde, di interventi di lavaggio strade e sanificazione dei vicoli a ridosso del fine settimana.