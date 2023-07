Guasto alla pubblica illuminazione, al buio Assisi centro e Santa Maria - Tuttoggi.info

Segnalazioni anche da Rivotorto. tecnici di Enel Sole già al lavoro: il sindaco raccomanda attenzione

Le segnalazioni sono come sempre partite dai social, e in breve tempo è arrivata la conferma del sindaco: a causa di un guasto alla pubblica illuminazione, nella serata di sabato 21 luglio mezzo centro storico di Assisi ma anche Santa Maria degli Angeli sono al buio. Colpa del caldo che in questi giorni sta causando disservizi in tutta Italia. La situazione dovrebbe risolversi nel giro di un’ora circa, intorno a mezzanotte.

“Vescovado e via Bernardo da Quintavalle al buio, così come via San Paolo via portica via San Gabriele e corso Mazzini“, una delle segnalazioni, mentre un’altra cittadina ha pubblicato una foto dalla zona della Basilica (immagine in evidenza) e una terza persona ha segnalato le luci spente a san Rufino, Santa Chiara e Borgo Aretino. Alcune segnalazioni parlano inoltre di lampioni ko a Rivotorto.

E il sindaco, interpellata, conferma: “A causa di un guasto alla pubblica illuminazione – spiega Stefania Proietti – la rete di pubblica illuminazione gestita da Enel Sole è momentaneamente fuori servizio, pertanto il centro storico di Assisi ed alcune vie centrali di Santa Maria degli Angeli sono momentaneamente senza illuminazione. Le squadre operative di Enel Sole sono già sul posto per riparare il danno nel più breve tempo possibile, nel frattempo raccomandiamo la massima attenzione“.