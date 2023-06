Guasto a un tir, lunghe code sul Raccordo AGGIORNAMENTI

Un guasto a un tir, dopo la galleria di Piscille, in direzione sud, ha creato lunghe file sul Raccordo Perugia – Bettolle. La presenza del mezzo sulla corsia di destra, prima dello svincolo per la E45 in direzione Roma, costringe i veicoli in uscita ad incanalarsi nell’unica corsia a disposizione, creando appunto file che si protraggono fino all’uscita di Perugia Prepo.

L’asfalto reso viscido dalla pioggia aumenta il rischio di tamponamenti in quel tratto, molto transito dal tardo pomeriggio.

Alle ore 20 si attende l’arrivo dei mezzi di soccorso per riparare il guasto al tir o provvedere al suo rimorchio, come da liberare la corsia di destra.

(notizia in aggiornamento)