Guardia di finanza: il capitano Roberta Schiavulli nuovo comandante a Perugia

Cambio al vertice della guardia di finanza di Perugia. La Compagnia di Perugia, principale reparto territoriale operante all’interno della Provincia, dipendente dal locale Gruppo (attualmente comandato dal tenente colonnello Massimiliano Scudieri, che ha recentemente sostituito il tenente colonnello Alessandro Freda), ha accolto il capitano Roberta Schiavulli quale nuovo comandante.

Roberta Schiavulli, classe 1991, originaria di Cerignola (Foggia), in servizio dal 2010, sostituisce il capitano Paolo Iannariello. Laureata in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, al termine del percorso addestrativo è stata impiegata presso il Nucleo Operativo del Gruppo di Orbassano (Torino), per poi comandare la Tenenza di Cecina, nel livornese.

Al capitano Schiavulli il compito di continuare nell’eccellente lavoro svolto dal capitano Iannariello, a cui il Comando Provinciale di Perugia fa i migliori auguri in vista del nuovo incarico assegnatogli.

