Guardia di Finanza, a Orvieto giuramento alla Repubblica e consegna "Fiamme" 21^ Corso: la cerimonia - Tuttoggi

“Lo giuro”: il giuramento di fedeltà alla Repubblica

Dalla Scuola Addestramento di Specializzazione, dunque, il Battaglione di formazione, preceduto dalla Fanfara della Legione Allievi, ha raggiunto piazza Duomo marciando sulle note musicali della fanfara. In piazza Duomo gli Allievi Finanzieri del 21° Corso “M.B.V.GF. Fin. Renato Ambrosini” hanno prestato “Giuramento di fedeltà alla Repubblica”, rispondendo all’unisono “Lo Giuro” alla formula pronunciata dal Comandante della Scuola, Massimiliano Martina.

L’elogio del Generale di Corpo d’Armata Galdino al comparto Antiterrorismo e Pronto Impiego

In un secondo momento, l’Ispettore per gli Istituti di Istruzione, il Comandante della Legione Allievi e il Comandante della Scuola hanno fregiato gli allievi finanzieri classificatisi nei primi tre posti della graduatoria di merito delle “Fiamme Gialle”. Il Gen.C.A. Sebastiano Galdino, inoltre, ha rivolto parole di elogio per il comparto Antiterrorismo e Pronto Impiego, sottolineandone l’operatività sia nella normale attività d’Istituto che nei contesti operativi più difficili, soffermandosi, tra l’altro, sulla ricorrenza del 50° anno di fondazione (1972-2022) della specialità e sulla Medaglia d’Oro al Valor Civile conferita alla Bandiera di Guerra della Guardia di Finanza dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’attività svolta dai “Baschi Verdi” in questi 50 anni.

Il Generale Ispettore, infine, ha evidenziato l’eccellente grado di preparazione fornita ai frequentatori del Corso dai quadro docenti-istruttori della Scuola di Orvieto, rimarcando l’importanza di militari adeguatamente formati e addestrati, costantemente aggiornati e fisicamente efficienti.