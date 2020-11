Gualdo Tadino, resta chiusa la scuola primaria di Cartiere - Tuttoggi

Il primo cittadino anticipa il contenuto dell'ordinanza con cui dispone che la scuola primaria di Cartiere resterà ancora chiusa

E’ tornato a parlare con i suoi cittadino il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, per fare il punto della situazione Covid-19 nella sua città.

Nel citare i numeri della pandemia che via, via si sta attenuando, il primo cittadino anticipa il contenuto dell’ordinanza con cui dispone che la scuola primaria di Cartiere resterà ancora chiusa e che la didattica si terrà a distanza. L’istituto era già stato chiuso dopo il caso di un alunno positivo al coronavirus.

Questo il messaggio di Presciutti, sui social: “Oggi abbiamo 3 positivi e 14 guariti, in totale scendiamo a 120 positivi totali. Purtroppo devo comunicarvi che, dopo essermi confrontato con il Preside e la ASL, emetterò un provvedimento per la chiusura della didattica in presenza per quanto riguarda la scuola elementare di cartiere da domani fino al prossimo 7 dicembre compreso. Come vedete non possiamo certo abbassare la guardia perché il virus non è sconfitto. Allo stesso tempo ribadisco la mia posizione sulle prossime festività: non ci sono concesse distrazioni, dobbiamo proseguire sulla strada della massima cautela con grande senso di responsabilità continuando a tenere comportamenti consoni ad un periodo di piena pandemia. Forza e coraggio!”