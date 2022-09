A Gualdo Tadino la prima casa rifugio Lgbt+ in Umbria, Chiesa Valdese finanzia progetto - Tuttoggi

Il progetto “Pink House” di Omphalos sarà finanziato con i fondi dell'otto per mille e prevede la ristrutturazione di due appartamenti ricevuti in donazione nel Comune di Gualdo Tadino

È stato pubblicato giovedì scorso l’elenco dei progetti finanziati con i fondi dell’8 per mille alla Chiesa Valdese e tra i vincitori c’è la “Pink House” di Omphalos, che prevede la ristrutturazione di due appartamenti, ricevuti in donazione nel Comune di Gualdo Tadino, per creare la prima casa rifugio in Umbria per persone LGBT+ vittime di discriminazioni e violenze.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto – commenta Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos – purtroppo le case rifugio per persone Lgbt+ in Italia si contano sulle dita di una mano, mentre i dati che arrivano dal nostro centro antidiscriminazioni ci dicono che ce n’è tanto bisogno. Non sono pochi i casi di ragazzi e ragazze lesbiche, gay, bisessuali o trans* oggetto di discriminazione all’interno delle proprie famiglie, che vengono cacciati di casa e non hanno un posto dove andare. L’attivazione di una casa rifugio ci permetterà di offrire una risposta completa a queste emergenze, che ad oggi è difficile se non impossibile garantire”.