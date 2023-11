Gualdo Tadino, pista di atletica indoor: festa all'inaugurazione

Impianto sportivo intitolato a Fra Mauro Di Virgilio, un sacerdote francescano cappuccino del convento della Madonna del Divino amore

Grande festa all’inaugurazione del nuovo impianto di atletica leggera indoor di Gualdo Tadino. E’ stato realizzato a Gualdo Tadino, nel vecchio campo sportivo di via Lucantoni, nelle immediate vicinanze del palazzo della Scuola media «Franco Storelli» ed inaugurato ieri il nuovo Centro Sportivo “Fra Mauro”, una struttura unica nel suo genere in Umbria ed una delle poche esistenti nel Centro Italia.

Le Istituzioni presenti

Ad inaugurare questo impianto, dotato di una pista di atletica leggera di 60 metri e di attrezzature per effettuare salto in lungo, salto in alto e salto con l’asta, è stato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, insieme al Presidente Regionale FIDAL Umbria Carlo Moscatelli, a Massimiliano Fratini in rappresentanza del Credito Sportivo, a Giovanni Carlotti dell’associazione Educare alla vita Buona, a Simonetta Minelli, Presidente dell’Atletica Tarsina, a Miriam Di Virgilio, nipote di Fra Mauro al quale è stato intitolato l’impianto, con la speciale partecipazione di due grandi atleti umbri come Junior Tardioli e Lorenzo Taddei.

Presciutti: “Struttura di grande livello”

Una struttura di grande rilievo, “unica nel suo genere nel centro Italia – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti – e che sarà a disposizione della città, integrando l’impiantistica presente, che è stata oggetto di lavori di rifacimento e di adeguamento alle normative, come avvenuto ultimamente nel palazzetto dello sport ed allo stadio ’Carlo Angelo Luzi’. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo bellissimo impianto, che sorge in un contesto urbano al centro della città, dove è presente una scuola ed una palestra e dove nell’area circostante presto saranno piantati circa 100 alberi per creare un polo urbano e sportivo unico nel suo genere in Umbria e non solo”.

La figura di fra Mauro Di Virgilio

L’impianto, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, ha avuto il cofinanziamento del progetto «Rete!» gestito dall’associazione «Educare alla vita buona» guidata dal presidente Carlo Gola che è recentemente succeduto a Umberto Balloni, è stato intitolato a Fra Mauro Di Virgilio, un sacerdote francescano cappuccino del convento del santuario della Madonna del Divino amore, che fu promotore di tante attività nell’atletica leggera e che ebbe un grande seguito tra i giovani gualdesi; molti dei quali lo seguirono anche nelle proposte di ricerche archeologiche nell’area del Colle I Mori, sito ricco di reperti di un insediamento urbano precedente alla fondazione di Roma.

L’idea del 2017

L’idea di questa struttura è partita nel 2017, quando grazie alla sinergia fra Amministrazione Comunale e l’Associazione Educare alla vita Buona iniziarono degli incontri con i responsabili di altre aggregazioni ed enti per raccogliere idee in vista della presentazione del progetto Rete!, che sarebbe poi stato sottomesso a febbraio 2018 in risposta al Bando Nuove Generazioni di Con i Bambini. Simonetta Minelli che aveva preso in mano il testimone dall’indimenticabile pioniere e fondatore Fra Mauro confidò il sogno di avere a Gualdo Tadino un impianto per praticare atletica leggera, visto che da anni se ne sentiva la mancanza addirittura a livello regionale. Venne così inserita la realizzazione di una pista di atletica leggera da 60 metri nel progetto Rete!, che fu poi approvato e mosse i primi passi a fine 2018. Non c’erano ancora risorse sufficienti per pensare ad un impianto indoor.

Il mutuo al Credito sportivo

Il Comune di Gualdo Tadino, partner del progetto Rete!, a quel punto con un esempio da manuale di sussidiarietà orizzontale, decise di rilanciare questa idea nata dal basso e ampliò il progetto, puntando a realizzare anche la copertura e l’impiantistica necessaria, chiedendo ed ottenendo un apposito mutuo (a tasso zero) presso il Credito Sportivo. Questo ha ovviamente causato una maggiore complessità nella realizzazione, portando anche ad un inevitabile ritardo nel completamento dei lavori, ma finalmente sabato 18 novembre l’impianto è stato inaugurato e da oggi in avanti Gualdo Tadino sarà centro regionale e punto di riferimento per tutto il centro Italia dell’atletica indoor.