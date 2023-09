Gualdo Tadino, incidente sulla rotatoria centrale: due feriti

L’auto si ribalta e finisce nel centro commerciale vicino. Due feriti.

Incidente stradale a Gualdo Tadino, lungo la rotatoria vicino al centro commerciale il Granaio. Coinvolta un’auto, che stando alle prime informazioni, avrebbe perso il controllo finendo nel parcheggio del centro commerciale a fianco, sfondando la recinzione.

I Vigili del fuoco di Gaifana hanno soccorso i due feriti e consegnati al 118 per le cure del caso. I feriti sono stati estratti dalla vettura dalla squadra VVF d presentavano diverse contusioni, ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri di Gualdo Tadino.

Stando a quanto appreso, si tratterebbe di due persone in là con gli anni, alle prese con un’auto col cambio automatico con la quale, evidentemente, non c’era ancora confidenza.