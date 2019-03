Gualdo Tadino, deliberato progetto pilota su pubblica illuminazione

share

Dopo l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, che hanno ottenuto pochi giorni fa importanti riconoscimenti dal Gse, l’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino, nell’ottica del risparmio energetico e del contenimento della spesa pubblica, ha deliberato oggi (martedì 26 marzo) un importante progetto pilota, che vedrà protagonista l’efficientamento della pubblica illuminazione delle principali vie di accesso alla città.

Nello specifico verrà attuata la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a Led, nelle vie di accesso della città, ossia Via Vittorio Veneto e Via XXIV Maggio ( tratto che va dalla rotatoria di Via Flaminia all’Istituto Casimiri), Viale Don Bosco ( Tratto da Via Flaminia a Bivio Fontanella De Pretis), Via Roma e Via Giorgio Mancini (tratto da Via Flaminia a Largo Porta Romana).

Un’azione che consentirà di ottenere oltre al risparmio di energia annuo di circa 7000 euro, anche una riduzione dell’inquinamento luminoso, con una migliore qualità dell’illuminazione stessa. L’investimento da parte del Comune sarà pari a 28.694 euro, soldi che saranno recuperati in poco più di 4 anni grazie al risparmio ottenuto. I lavori saranno completamente realizzati dalle squadre interne del Comune.

“L’intervento – ha sottolineato l’assessore alle Manutenzioni Fabio Pasquarelli – è solo la prima fase di un progetto complessivo che prevede l’intera sostituzione ed efficientamento di tutta la pubblica illuminazione del Comune di Gualdo Tadino che prenderà corpo e si realizzerà entro il 2020. L’efficientamento energetico della pubblica illuminazione consentirà di ottenere una notevole riduzione delle emissioni, un risparmio economico e consentirà ai cittadini di usufruire di un servizio migliore, che renderà la nostra città più bella e accessibile”.

share

Stampa