A Gualdo Tadino il Campionato Italiano di Enduro Major, attesi 250 piloti - Tuttoggi

“Ci tenevamo molto – ha sottolineato Presciutti – a presentare questo grande evento messo in campo dal Moto Club Gualdo Tadino, che sta organizzando l’iniziativa da diversi mesi e al quale il Comune ha concesso un supporto di natura tecnica ed un contributo economico”. “Voglio ringraziare – ha dichiarato il Presidente del Moto Club Gualdo Tadino Rosi – l’Amministrazione Comunale per averci supportato nell’organizzazione di questo grande evento sportivo. Saranno presenti fin da oggi tanti atleti provenienti da tutti Italia, da nord a sud. Domani inizieranno le operazioni di preparazioni della gara che poi si svolgerà domenica”.

La gara si svolgerà su un percorso lungo circa 55 km, da ripetersi tre volte, che include due prove speciali, la Enduro Test 24MX ed il Cross Test Just1, entrambi di 4 km. Il pubblico potrà assistere alla gara recandosi nella zona di San Lazzaro-Ponte delle Cartiere, mentre la premiazione finale si svolgerà presso il centro “La Grande Mela”. Per tutti gli aggiornamenti, risultati e informazioni tecniche, si potrà consultare il sito ufficiale enduro.federmoto.it e/o i canali social di OffroadProRacing.

“Ringrazio tutti per il gran lavoro svolto nell’organizzazione della gara – ha concluso l’assessore Franceschini -, portare a Gualdo Tadino 250 atleti è senza dubbio un risultato molto positivo. Se consideriamo poi che a questi vanno aggiunti lo staff tecnico, gli accompagnatori ed i familiari significa che in città arriveranno oltre 1000 persone e questa è una cosa ottima anche per l’economia ed il turismo”.